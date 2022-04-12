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Çin'i fırtına vurdu

Çin'i fırtına vurdu

Çin'in Siçuan eyaletini vuran fırtınada 20 kişi hafif şekilde yaralanırken, 10 bin kişi şiddetli yağışın neden olduğu sel ve su baskınlarından etkilendi.