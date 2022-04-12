Petrol
104.94
6.56%
Euro
15.82
0.04%
Dolar
14.60
0.02%
Altın
923.50
0.15%
Borsa
2464
0.60%
Bitcoin
582.871
-1.48%
BTXN Coin
31.40
0.96%
Bitexen
7ºC
İstanbul
Açık 7 C

    Çin'i fırtına vurdu

    Çin'in Siçuan eyaletini vuran fırtınada 20 kişi hafif şekilde yaralanırken, 10 bin kişi şiddetli yağışın neden olduğu sel ve su baskınlarından etkilendi.
    • 12.04.2022 - 23:12
    • Güncelleme : 12.04.2022 - 23:25
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Çin'i fırtına vurdu

    Çin’in Siçuan eyaletinde yer alan Anyue’yi fırtına vurdu.

    Kentte etkili olan en şiddetli rüzgarın hızı saatte yaklaşık 144 kilometreye ulaşırken, en az 10 bin kişi fırtınanın getirdiği şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen sel ve su baskınlarından etkilendi.

    20 kişi yaralandı

    Fırtına nedeniyle 20 kişi hafif şeklide yaralanırken, 16’sının tedavisinin ardından hastaneden taburcu edildiği bildirildi.

    Çin'i fırtına vurdu VİDEO

    Çin i fırtına vurdu #1


    İlginizi Çekebilir

    Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu'nu yerin dibine soktu
    Politika

    Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu'nu yerin dibine soktu

    Borsada al-sat nasıl yapılır? Ücretsiz Eğitim Alın
    Meta Trader

    Borsada al-sat nasıl yapılır? Ücretsiz Eğitim Alın

    İstanbul'da bir Suriyeli esnaf, sokak ortasında tehditler savurdu
    İç Haber

    İstanbul'da bir Suriyeli esnaf, sokak ortasında tehditler savurdu

    Görüş Bildir