Çin'in korona aşısı, 2020 sonuna kadar hazır olacak

İlaç firması SinoPharm yöneticisi Liu Cingcın, Çin nüfusunun tamamına aşı uygulanmasının zorunlu olmadığını söyledi.

Rusya'nın dünyanın ilk koronavirüs aşısını duyurmasının ardından bir hamle de Çin'den geldi.

Çin'de devlete ait bir ilaç firmasının ürettiği koronavirüs aşısının, yıl sonuna kadar piyasaya sunulmaya hazır olacağı bildirildi.

140 DOLAR

SinoPharm şirketinin yöneticisi Liu Cingcın, Çin Komünist Partisi'nin Guangming gazetesine yaptığı açıklamada, yıl sonunda piyasaya çıkacak koronavirüs aşısının 140 dolardan daha düşük bir fiyata mal olacağını ve 28 gün arayla iki doz yapılacağını söyledi.

"NÜFUSUN HEPSİ AŞI OLMAK ZORUNDA DEĞİL"

Liu, büyük şehirlerde yaşayan işçi ve öğrencilere aşı uygulanması gerekeceğini ancak nüfus yoğunluğu bulunmayan kırsal kesimdekiler için böyle bir gerekliliğin bulunmadığını ifade etti. Liu Cingcın, "1.4 milyarlık nüfusumuzun hepsi aşı vurdurmak zorunda değil." diye konuştu.

220 MİLYON DOZ ÜRETME KAPASİTESİ

Kendisinin de bu aşıyı uygulattığını dile getiren SinoPharm'ın yöneticisi, ayrıca şirketin yılda 220 milyon doz üretme kapasitesine sahip olduğunu kaydetti.

Çinli uzmanlar ve yöneticilerin deneme aşamasındaki aşılardan vurdurduğu yönündeki haberler, bilim çevrelerinde tartışma konusu olmuştu.

VAKA SAYISI 22 MİLYONU GEÇTİ

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılan koronavirüs tespit edilen kişi sayısı, dünya genelinde 22 milyon 52 bini aştı.

Koronavirüs görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 777 bin 477 kişi öldü.

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