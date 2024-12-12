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Haber Merkezi

Sosyal medya hayatımızın önemli bir parçası haline geldi.

Öyle ki, paylaşım yapmak, içerik üretmek için kullanıcılar birçok tehlikeyi göze alıyor.

Birçok kullanıcının hayatını kaybetmesine neden olan bu tehlikeli anlardan biri de Sri Lanka'da yaşandı.

TRENDEN SARKARAK POZ VERDİ

Ülkede trenle seyahat eden Çinli kadın bir turist yolculuk esnasında trenden sarkarak poz vermek istedi.

DALLAR ÇARPINCA DÜŞTÜ

Dışarı doğru uzanan kadın, kayıt anında dalların çarpmasıyla trenden düştü.

Turist kadın istediği pozu veremese de o anlara ilişkin görüntülerin viral olmasıyla bir bakıma amacına ulaşmış oldu.

Olayın teselli boyutu ise kadının ciddi olmayan sıyrıklarla hafif şekilde yaralanarak kurtulması oldu