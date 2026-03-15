İsrail, Gazze'de bir eve saldırdı: 2'si çocuk 4 kişi hayatını kaybetti

Ateşkese rağmen saldırganlığını sürdüren İsrail ordusu, Gazze'de bir eve düzenlediği hava saldırısıda 2’si çocuk 4 Filistinli yaşamını yitirdi.
Gazze'de 10 Ekim 2025'te sağlanan ateşkesi defalarca ihlal eden İsrail, saldırılarını sürdürüyor.
İsrail ordusu, insansız hava aracı (İHA) ile Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nın batısında yer alan Sevariha bölgesinde bir evi bombaladı.
4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Saldırıda 2’si çocuk 4 Filistinli yaşamını yitirdi.
Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 658 kişi hayatını kaybederken, 1754 kişi yaralandı.
72 BİNDEN FAZLA FİLİSTİNLİ YAŞAMINI YİTİRDİ
İsrail'in, ABD desteğiyle, Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 72 binden fazla kişi yaşamını yitirdi, yaklaşık 172 bin kişi yaralandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)