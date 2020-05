Çocuk tacizine göz yuman kardinal: George Pell

Vatikan'ın eski Hazine Bakanı Kardinal Pell'ın, Avustralya kilisesinde yaşanan çocuk tacizlerine göz yumduğu ortaya çıktı.

Vatikan'ın uzun bir süredir başının belada olduğu çocuk tacizi skandalında, yeni bir ayrıntı ortaya çıktı.

Aralık 2017'de Avustralya Parlamentosu'na sunulan, ancak o dönemde Vatikan Hazine Bakanı Kardinal George Pell hakkında devam etmekte olan dava sürecini etkilememesi için kamuoyu ile paylaşılmayan bir rapor gün yüzüne çıktı.

TACİZLERDEN HABERİ VARDI

Raporada; Raporda Kardinal Pell'in, Avustralya'daki Ballarat Başpiskoposluğu'nda çocuklara yönelik cinsel tacizlerden haberdar olduğu ifade edildi.

Rapor, The Royal Commission Into Institutional Responses to Child Sexual Abuse adlı komisyon tarafından, Avustralya'da çocukların cinsel tacizine karşı kurumsal sorumluluğunu tespit etmek amacıyla başlatıldı.