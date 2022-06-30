Petrol
112.28
0.10%
Euro
17.3466
-0.24%
Dolar
16.6066
-0.19%
Altın
970.81
-0.22%
Borsa
2402
-3.55%
Bitcoin
338.543
-1.03%
BTXN Coin
6.70
-4.82%
Bitexen
22ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 22 C

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avusturya Başbakanı Nehammer ile bir araya geldi

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Madrid'de Avusturya Başbakanı Karl Nehammer ile görüştü.
    • 30.06.2022 - 00:12
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avusturya Başbakanı Nehammer ile bir araya geldi

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi kapsamında İspanya'nın başkenti Madrid'de...

    Erdoğan, burada temaslarına devam ediyor.

    Avusturya Başbakanı ile görüştü

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,  Avusturya Başbakanı Karl Nehammer ile bir araya geldi.

    Erdoğan ve Johnson'ın, NATO Zirvesi kapsamında IFEMA Kongre Merkezi'ndeki görüşmesi basına kapalı gerçekleşti.

    Erdoğan'a Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da eşlik etti.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avusturya Başbakanı Nehammer ile bir araya geldi #1

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avusturya Başbakanı Nehammer ile bir araya geldi #2


    İlginizi Çekebilir

    Turkey, Sweden, Finland sign memorandum on Nordic countries' NATO bids
    World

    Turkey, Sweden, Finland sign memorandum on Nordic countries' NATO bids

    Para kazanmak hiç bu kadar kolay olmamıştı!
    CoinPro

    Para kazanmak hiç bu kadar kolay olmamıştı!

    Batman'da sağlık çalışanı, sevgilisini vurdu
    3. Sayfa

    Batman'da sağlık çalışanı, sevgilisini vurdu

    Görüş Bildir