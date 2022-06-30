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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avusturya Başbakanı Nehammer ile bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Madrid'de Avusturya Başbakanı Karl Nehammer ile görüştü.
- 30.06.2022 - 00:12
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi kapsamında İspanya'nın başkenti Madrid'de...
Erdoğan, burada temaslarına devam ediyor.
Avusturya Başbakanı ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avusturya Başbakanı Karl Nehammer ile bir araya geldi.
Erdoğan ve Johnson'ın, NATO Zirvesi kapsamında IFEMA Kongre Merkezi'ndeki görüşmesi basına kapalı gerçekleşti.
Erdoğan'a Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da eşlik etti.