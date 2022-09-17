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    Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin'in görüşmesi dünya basınında

    Erdoğan-Putin görüşmesini aktaran gazeteler, ekonomik iş birliği ve doğalgaz sevkiyatı ayrıntısına dikkat çekti.
    • Haber Merkezi
    • 17.09.2022 - 08:55
    • Güncelleme : 17.09.2022 - 09:02
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin'in görüşmesi dünya basınında

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi'ne katıldı.

    Zirve için Özbekistan'a giden Erdoğan, ikili görüşmeleri kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelerek, ikili ve bölgesel ilişkileri ele aldı.

    İki liderin görüşmesi, dünya basınında geniş yankı uyandırdı.

    Associated Press: Ekonomik iş birliğini geliştirmeyi görüştüler

    Associated Press, ikili görüşmeyle ilgili haberinin ayrıntısında, "Ekonomik iş birliğini geliştirmeyi ve bölgesel sorunları görüştüler." diye yazdı.

    Görüşmede, Türkiye'nin öncülüğünde imzalanan tahıl anlaşmasının da gündeme geldiği kaydedildi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin in görüşmesi dünya basınında #1

    Reuters: Doğalgazın yüzde 25'i ruble olarak ödenecek

    Reuters, Erdoğan-Putin görüşmesinde gündeme gelen doğalgaz sevkiyatına dikkat çekti.

    Putin'in, yaptığı açıklamada, Rusya'nın Türkiye'ye sağladığı doğalgazın yüzde 25'inin ruble olarak ödeneceğini söylediği aktarıldı.

    Haberde, "Türkiye, Rusya ile Avrupa Birliği ülkelerine göre daha sıcak ilişkiler sürdürüyor." denildi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin in görüşmesi dünya basınında #2

    TASS: Tahıl anlaşmasını görüştüler

    Rus TASS haber ajansı, iki liderin Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi kapsamında buluştuğunu duyurdu.

    Küresel ve bölgesel meselelerin ele alındığının belirtildiği görüşmede, İstanbul'da varılan tahıl anlaşmasının da konuşulduğu ifade edildi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin in görüşmesi dünya basınında #3


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