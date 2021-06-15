Cumhurbaşkanı Erdoğan - Joe Biden görüşmesi dünya basınında

Uluslararası medya kuruluşları, iki lider arasında gerçekleşen görüşmeyi okurlarına aktardı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen NATO Liderler Zirvesi'ne katıldı.

Zirve öncesi ve sonrasında ikili görüşmeler gerçekleştiren Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ile bir araya geldi.

"POZİTİF VE VERİMLİ"

Erdoğan ile Biden arasındaki görüşme, dünya basınında geniş yer buldu. CNN International, iki liderin, NATO Zirvesi'nin ardından ikili görüşme gerçekleştirdiğini aktardı.

Biden'ın görüşmeyi "pozitif ve verimli" şeklinde tanımladığı anımsatılarak, ABD Başkanı'nın basın toplantısı sırasında, "Bir dizi konuda nasıl ilerleyeceğimizi ayrıntılı bir şekilde tartıştık. Gerçek bir ilerleme kaydedeceğimize eminim." ifadesini kullandığı belirtildi.

YÜZ YÜZE İLK GÖRÜŞME

Wall Street Journal'ın "Biden ve Erdoğan, ABD-Türkiye ilişkilerini yeniden ayarlamak için buluştu" başlıklı haberinde, Biden'ın, ABD Başkanı olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilk kez yüz yüze görüştüğü detayına yer verildi.

Erdoğan'ın "ABD ile çözemeyeceğimiz hiçbir problem yoktur." ifadesi aktarıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, görüşme sırasında Türkiye'nin Pakistan ve Macaristan ile birlikte Kabil Havaalanı'nı güvence altına alabileceğini önerdiği, "Afganistan'dan çekilmemizi istemiyorlarsa, ABD'nin diplomatik, lojistik ve mali desteği önemlidir." dediği kaydedildi.

ERDOĞAN'IN S-400 TAVRI

Görüşmede S-400 konusunun gündeme geldiğini belirten CNBC, "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'nın Moskova ile S-400 hava savunma sistemi için yaptığı anlaşmadan geri çekileceğine dair hiçbir işaret vermedi." diye yazdı.

Erdoğan'ın, NATO karargahında gazetecilere verdiği demeçte, "Çok verimli ve samimi bir toplantıydı" diyerek, iki müttefikin bir dizi konuda müzakereye devam edeceğini sözlerine eklediği aktarıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Biden ile bir araya geldi ViDEO