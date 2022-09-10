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    Danimarka Kraliçesi Margrethe, Avrupa'nın en uzun süre görevde kalan hükümdarı oldu

    Danimarka Kraliçesi Margrethe, Avrupa'nın en uzun süre görevde kalan hükümdarı oldu

    Danimarka Kraliçesi 2. Margrethe, İngiltere kraliçesi 2.Elizabeth'in ölümünün ardından Avrupa'da en uzun süredir tahtta kalan kişi oldu.
    • 10.09.2022 - 09:08
    • Güncelleme : 10.09.2022 - 09:20
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    Hayatını kaybeden İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth dünya gündeminde ilk sırada yer almaya devam ediyor.

    İskoçya'daki Balmoral Kalesi'nde 96 yaşında hayatını kaybeden İngiltere tarihinin en uzun süre tahtta kalan ismi olan Kraliçe 2. Elizabeth, 70 yıllık görev süresi boyunca 15 İngiltere başbakanı gördü.

    İngiltere halkını derinden üzen ölümün ardından Kraliçe unvanlı bir diğer isim gündem oldu.

    Danirmarka’nın ilk kraliçesi 2. Margrethe

    Danimarka Kraliçesi 2. Margrethe, Avrupa'da en uzun süre tahtta kalan ismi olarak ön plana çıktı.

    Aynı zamanda Elizabeth'in ölümüyle hüküm süren tek kraliçe oldu.

    1972 yılında hayata gözlerini yuman babası 4.Frederik'in ardından tahta oturan 2. Margrethe, 50 yıldır hükümdarlığını sürdürüyor.

    Danimarka Kraliçesi Margrethe, Avrupa nın en uzun süre görevde kalan hükümdarı oldu #1

    Monarşiye destek oranı arttı

    Danimarka'da monarşiye destek oranı yüzde 45 iken, Kraliçe 2. Margrethe ile birlikte bu oran yüzde 80'lere yükseldi.

    Margrethe ile birlikte bugün Danimarka monarşisi dünyanın en popüler monarşilerinden biri olarak biliniyor.

    Tahttaki 50'nci yılını kutlamak için görkemli bir kutlama plananlanan ülkede,  2.Elizabeth'in ölümü nedeniyle kutlamalarının kapsamı daraltıldı.

    Danimarka Kraliçesi Margrethe, Avrupa nın en uzun süre görevde kalan hükümdarı oldu #2

    Ülkenin ilk kraliçesi

    Başken Kopenhag'da 16 Aralık 1940 yılında dünyaya gelen 2. Margrethe, tahta çıktığında ülkenin ilk kraliçesi unvanına sahip oldu.

    AA'nın aktarımına göre; doğduğu dönemlerde Danimarka'da kadınların tahta geçmesi mümkün değilken, 1953 yılındaki referandumla bu yasa değiştirildi ve 3 kız kardeşin en büyüğü olan 2. Margrethe tahta geçen isim oldu.

    Danimarka Kraliçesi Margrethe, Avrupa nın en uzun süre görevde kalan hükümdarı oldu #3

    İkinci isim Carl 16. Gustaf

    Öte yandan Avrupa'nın en uzun süre tahtta kalan ikinci ismi ise 48 yıldır kral olan 2. Margrethe'in kuzeni İsveçli Carl 16. Gustaf oldu.

    Danimarka Kraliçesi Margrethe, Avrupa nın en uzun süre görevde kalan hükümdarı oldu #4


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