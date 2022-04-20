Danimarka, Suriyelileri Ruanda'ya yollayacak

Ukraynalı mültecilere yer açma arzusundaki Avrupa ülkelerinden İngiltere'den sonra Danimarka da Suriyelileri göndermek için Ruanda ile görüşmelere başladı.

Rusya'nın Ukraynaya girmesinin üzerinden 2 ay geçti.

2 aylık süreçte 5 milyona yakın Ukraynalı Avrupa ülkelerine kaçtı.

Suriye savaşı, ve Afganistan'da yaşanan iktidar değişimi sonrasında artan yasa dışı göş, Ukrayna savaşının ardından Avrupa'daki en önemli gündem maddelerinden biri oldu.

Bu kapsamda çareler arayan Avrupa ilkelerinden İngiltere çözümü ülkeye yasa dışı yollarla giren göçmenleri 10 bin kilometre uzaklıktaki Afrika ülkesi Ruanda'ya göndermekte buldu.

Danimarka da Ruanda ile temasa geçti

Büyük tepkiye neden olan bu adım, iki ülke arasında görüşmelere konu olurken Danimarka da aynı yolu izlemeye karar verdi.

Ukraynalı mültecilere yer açmak için Ruanda ile görüşmelere başlayan Danimarka'da açıklamayı Göç Bakanı Mattias Tesfaye yaptı.

Reuters’a konuşan Tesfaye, “Ruanda ile transfer mekanizması ile ilgili görüşmeler devam ediyor fakat şu aşamada bir anlaşmaya varılmadı” ifadelerini kullandı.

Ukraynalıların oturum izni uzatılmıştı

Danimarka'da Başbakan Mette Frederiksen, Ukraynalı mültecilerin durumuna ilişkin yaptığı açıklamada “Mülteci olmak geçicidir, bu yüzden fırsatınız olduğunda geri dönmeli ve anavatanınızı inşa etmenize yardımcı olmalısınız. Bu bize diğer mültecilere yardım etme fırsatı veriyor" demişti.

Ayrıca Danimarka parlamentosu, iki yıllık oturma izni veren bir yasayı onaylayarak oturma izni süresini uzatmıştı.

Kişisel eşyalara el koyma yasası

Öte yandan Danimarka'nın Suriyelilere uyguladığı ülkeye girişte "kişisel eşyalarına el koyma" yasasını Ukraynalılara uygulamayacak olması da büyük tepki çekmişti.