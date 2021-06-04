Danimarka'dan, sığınmacı kamplarını yurt dışına taşıma kararı

Sığınmacıları ülke topraklarından çıkarmanın hesaplarını yapan Kopenhag, bu kişileri yurt dışındaki kamplarda tutacak. Karar, bazı çevrelerce tepkiyle karşılandı.

Sığınmacıları geri göndermek isteyen Danimarka, bu yönde bir karara imza attı.

Danimarka Parlamentosu, ülkedeki sığınmacıları Avrupa dışında inşa edilen kamplarda kabul etmesini öngören yasa tasarısını onayladı.

Bugün parlamentoda son defa görüşülen ve oylanan yasa tasarısı, hükümeti oluşturan Sosyal Demokrat Parti'nin yanı sıra sağ görüşlü ve aşırı sağ görüşlü partilerin de desteğiyle parlamentoda kabul edildi.

SIĞINMACILAR YURT DIŞINDAKİ KAMPLARDA TUTULACAK

Yasa tasarısının kabulü için 70 parlamenter oy kullanırken, 24 parlamenter ise yasa tasarısına karşı oy kullandı. Danimarka hükümeti, yasayla Danimarka’dan sığınma talebinde bulunan sığınmacıları, durumları netleşene kadar yurt dışındaki sığınmacı kamplarında tutacak.

Öte yandan, söz konusu ülke, 200’den fazla Suriyeli mültecinin ikametini iptal ederek, Suriye’nin bazı bölgelerinin mültecilerin geri dönmesi için güvenli olduğunu belirtmiş, karar Danimarkalılar tarafından protestolarla karşılanmıştı.

AVRUPA DIŞINDA SIĞINMACI KAMPI KARARI

Danimarka'ya sığınmacı olarak gelen ve başvurusu kabul edilmeyenler de bu kamplara gönderilecek.

Babası Etiyopya göçmeni olan Danimarka Göç Bakanı Mattias Tesfaye, geçen ay yaptığı açıklamada, Danimarka’nın Avrupa’nın dışında sığınmacı kabul kampları kuracağını belirtmişti.

"BİRKAÇ ÜLKE DANİMARKA'NIN FİKRİNE SICAK BAKIYOR"

Tesfaye, birkaç ülkenin Danimarka’nın bu fikrine sıcak baktığını aktarmış ve nisan ayında Ruanda’yı ziyaret etmişti.

Ziyarette, Danimarka ve Ruanda arasında sığınmacılar konusunda 2 anlaşma imzalanmıştı.

KARARA TEPKİ

Avrupa Komisyonu'nda, kararın Danimarka'nın uluslararası yükümlülükleriyle uyumluluğu konusundaki soru işaretleri dile getirildi.

Komisyon Sözcüsü Adalbert Jahnz, "İltica taleplerinin dışarıdan işlenmesi, hem iltica prosedürlerine hem de korumaya etkin erişim hakkında temel soruları gündeme getiriyor. Karar, mevcut AB kurallarına göre mümkün değil." dedi.

DANİMARKA'NIN SERT TUTUMU

Danimarka, göçmenlik konusunda Avrupa'nın en sert tutumlarından birini sürdürüyor ve mültecileri yalnızca Birleşmiş Milletler kota sistemi kapsamında kabul etmeyi hedefliyor.

Yeni yasa, Danimarka'nın mültecileri Danimarka topraklarından ortak bir ülkedeki sığınma merkezlerine taşımasına izin verecek.

"SIĞINMA TALEBİNDEN VAZGEÇECEKLERİNİ UMUYORUZ"

İktidardaki partinin göçmenlik işleriyle ilgili sözcüsü Rasmus Stoklund, "Danimarka'da iltica başvurusunda bulunduğunuzda, Avrupa dışındaki bir ülkeye geri gönderileceğinizi biliyor olacaksınız. Böylece insanların Danimarka'da sığınma talebinden vazgeçeceklerini umuyoruz." diye konuştu.

Danimarka, göçmenlerin geri gönderilmesi konusunda henüz bir ortak ülkeyle anlaşmaya varmış değil. Ancak Stoklund, birkaç aday ülke ile müzakereler yürüttüklerini söyledi.

"SORUMSUZCA VE DAYANIŞMADAN YOKSUN"

Danimarka'nın kararına tepki gösterenler, sığınmacıların daha az kaynağa sahip ülkelere taşınmasının mültecilerin güvenliğini ve refahını baltalayacağından, ayrıca insan haklarını tehlikeye atacağından endişe ediyor.

Danimarka Mülteci Konseyi Genel Sekreteri Charlotte Slente, "Sığınmacıların sığınma taleplerini işleme koyma sorumluluğunu dışsallaştırma fikri hem sorumsuzca hem de dayanışmadan yoksun." diyerek eleştirisini dile getirdi.

"MÜLTECİLERİ ŞEYTANLAŞTIRIYORLAR"

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), geçen ay yaptığı açıklamada, Kopenhag'ın girişiminin diğer ülkeler de aynı şeyi yapması halinde "dibe doğru yarışı" tetikleyebileceği konusunda uyardı.

Yüksek Komiser Yardımcısı Gillian Triggs, "Bu tür uygulamalar güvenlik ve koruma arayanların haklarını baltalamakta, onları şeytanlaştırıp cezalandırmakta ve hayatlarını riske atabilmekte." ifadesini kullandı.

Danimarka'dan sığınma talebinde bulunan mülteci sayısı, 2015'te 21 binden fazlayken, bu sayı geçen yıl bin 500'lere kadar geriledi.