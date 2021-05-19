Danimarka'nın gündeminde Suriyeliler var

Danimarka'da düzenlenen 'Suriyelileri geri göndermeyin' eylemlerine rağmen hükümet Suriyeli mültecilerin ikametlerini iptal etmeye başladı.

Danimarka, Suriyeli sığınmacıları ülkesine gönderme konusunda aldığı karardan geri adım atmıyor.

GÜVENLİ BÖLGELER VAR, GERİ DÖNÜN

Kopenhag yönetimi, 200’den fazla Suriyeli mültecinin ikametini iptal ederek, Suriye’nin bazı bölgelerinin mültecilerin geri dönmesi için güvenli olduğunu belirtti.

RUANDA'DA SIĞINMACI TESİSİ AÇACAKLAR

Danimarka, yakın zamanda Ruanda ile bir göç anlaşması imzaladı. İmzalanan anlaşma, Avrupa basınında Ruanda’da bir sığınmacı tesisi açmayı planladığına dair spekülasyonlara yol açtı.

Danimarka göçmenlik hizmetleri kurumu, ülkede hali hazırda 35 bin Suriyelinin bulunduğunu ve bin 200 mültecinin statüsünün yeniden değerlendirildiğini belirtti.

Danimarka’da yaklaşık 5 bin Suriyeli’ye “Geçici sığınmacı statüsü” verilmişti.

SURİYELİLERİ GERİ GÖNDERMEYİN EYLEMİ

Geçtiğimiz günlerde; başkent Kopenhag’da parlamento binasının da içinde bulunduğu Christiansborg Sarayı Meydanı’nda toplanan göstericiler, Danimarka hükümetinin, Şam’dan gelen Suriyeli mültecileri geri gönderme kararını protesto etti.

Suriye'deki iç savaştan kaçarak Şam’dan Danimarka'ya gelen Suriyeli mültecilerin oturma izinlerini iptal etmeye başlayan Danimarka, Suriyeli mültecileri ülkelerine geri gönderme kararı alan ilk ve tek Avrupa ülkesi oldu.

1 saat süren gösteri, Mellemfolkelig Samvirke (Action Aid), Danimarka Mülteci Konseyi Gençlik Kolları, Venligboerne ve Suriyeli aktivist Haifaa Awad tarafından düzenlendi.