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    Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde köprü, açılırken çöktü

    Yetkililerin hizmete açmaya hazırlandığı köprü, ağırlığa dayanamayarak yıkıldı.
    • Haber Merkezi
    • 06.09.2022 - 16:27
    • Güncelleme : 06.09.2022 - 16:33
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    Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde köprü, açılırken çöktü

    Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde talihsiz bir an yaşandı.

    Orta Afrika ülkesinde yetkililer, inşa edilen köprüyü açmak üzere bir araya geldi.

    Kurdele kesilirken köprü çöktü

    Yetkililerin katılımıyla kurdele kesim töreni düzenlendi. Çok sayıda kişi, törende hazır bulundu.

    Katılımcılardan biri, kurdeleyi kestiği anda köprü çöktü. O anlarda kameralar kayıttaydı.

    Panik anları kamerada

    Ağırlığa dayanamayarak çöken köprünün üzerinde duranlar büyük panik yaşadı ve düşmemek için mücadele etti.

    Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde köprü, açılırken çöktü ViDEO

    Demokratik Kongo Cumhuriyeti nde köprü, açılırken çöktü #1

    Demokratik Kongo Cumhuriyeti nde köprü, açılırken çöktü #2


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