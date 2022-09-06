Yetkililerin hizmete açmaya hazırlandığı köprü, ağırlığa dayanamayarak yıkıldı.

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde talihsiz bir an yaşandı.

Orta Afrika ülkesinde yetkililer, inşa edilen köprüyü açmak üzere bir araya geldi.

Kurdele kesilirken köprü çöktü

Yetkililerin katılımıyla kurdele kesim töreni düzenlendi. Çok sayıda kişi, törende hazır bulundu.

Katılımcılardan biri, kurdeleyi kestiği anda köprü çöktü. O anlarda kameralar kayıttaydı.

Panik anları kamerada

Ağırlığa dayanamayarak çöken köprünün üzerinde duranlar büyük panik yaşadı ve düşmemek için mücadele etti.

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde köprü, açılırken çöktü ViDEO