Dışişleri Bakanı Fidan, Sergey Lavrov'la görüştü: Azerbaycan-Ermenistan müzakereleri masada Bakan Fidan, Rus mevkidaşı Lavrov'la Kafkasya'daki son durumu ele aldı. Görüşmede, Bakü-Erivan hattında bir an önce barışın sağlanması gerektiği vurgulandı.

AA & Ensonhaber

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmenin ana gündem maddesini, Azerbaycan ile Ermenistan arasında devam eden barış görüşmeleri oluşturdu.

Barış anlaşması imzalama niyetlerini teyit ettiler

İki ülke, barışa ulaşmak için fırsat oluştuğu konusunda hem fikir olduklarını duyurarak barış anlaşması imzalama niyetlerini geçtiğimiz günlerde teyit etmişti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı ve Ermenistan Başbakanlığı'ndan yapılan ortak açıklamada, Bakü ve Erivan arasında yapılan görüşmeler sonucunda iki devlet arasında güvenin güçlendirilmesine yönelik önemli adımların atılması konusunda anlaşmaya varıldığı belirtilmişti.

"Bir an önce imzalanmalı"

Fidan, Lavrov ile görüşmesinde, barış anlaşmasının bir an önce imzalanmasının önemini vurguladı.

Azerbaycan ile Ermenistan'ın ortak açıklamasında şunlar aktarılmıştı:

Azerbaycan ve Ermenistan, bölgede uzun zamandır beklenen barışın sağlanması için tarihi bir fırsatın bulunduğu konusunda hemfikirdir.



Her iki devlet de egemenlik ve toprak bütünlüğü ilkelerine saygı temelinde ilişkileri düzenleme ve bir barış anlaşması imzalama niyetini teyit ediyor.

Askerler karşılıklı olarak serbest bırakıldı

Azerbaycan, iyi niyet göstergesi olarak 32 Ermeni askerini, Ermenistan ise 2 Azerbaycan askerini serbest bırakmıştı.

Ürdünlü mevkidaşıyla Gazze'yi görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan ayrıca, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile telefon görüşmesi yaptı.

Fidan ve Safedi, Gazze'deki son gelişmeler ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde müzakereleri devam eden karar tasarısı konusunda görüş alışverişinde bulundu.