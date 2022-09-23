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    Donald Trump: 2024'te seçilirsem, milyonlarca göçmeni sınır dışı edeceğim

    İki yıl sonra yapılacak seçimlere işaret eden Trump, tekrar başkan olması halinde göçmenler konusunda atmayı planladığı adımdan bahsetti.
    • Haber Merkezi
    • 23.09.2022 - 12:44
    • Güncelleme : 23.09.2022 - 12:47
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    Donald Trump: 2024'te seçilirsem, milyonlarca göçmeni sınır dışı edeceğim

    ABD'nin eski Başkanı Donald Trump, gözünü 2024 seçimlerine çevirdi.

    Fox News kanalına demeç veren Trump, çok sayıda göçmeni ülkeden çıkaracağını söyledi.

    "Milyonlarca insanın burada olmaması gerekiyor"

    Yeniden başkan olması halinde işleri ne kadar sürede kendi dönemindeki noktaya geri döndüreceği sorulan Trump, "Çok çabuk, bir şey hariç: Milyonlarca insan şu anda ülkemizde, burada olmaması gereken insanlar. Birçoğu mahkum, suçlu." dedi.

    "Kötüleri sınır dışı edeceğim"

    Trump, "Onları sınır dışı eder misiniz?” sorusuna şu yanıtı verdi:

    "Kötüleri sınır dışı edeceğim. Milyonlarca insan... Ülkemizi zehirliyorlar. Bu konuda dürüst olmak isterim."

    Trump'ın göçmen kararı

    Donald Trump, ABD Başkanı olduğu dönemde göçmen ve çalışma vizelerini askıya almıştı.

    Trump, "ABD'ye göçmen kabulünü geçici süreliğine durduran bir kararname imzalayacağım. Göçmen kabulünü durdurarak, istihdamda Amerikalılara öncelik vermiş olacağız." diye konuşmuştu.

    Donald Trump: 2024 te seçilirsem, milyonlarca göçmeni sınır dışı edeceğim #1


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