Donald Trump, askeri yetkililerle İran'a saldırıyı görüştü

ABD Başkanı Trump, Oval Ofis'te gerçekleştirilen toplantıda Tahran'a saldırı seçeneğini gündeme getirdi. Plana karşı çıkan yetkililer, saldırının kötü sonuçlar doğuracağını söyledi.

3 Kasım'da düzenlenen 59. başkanlık seçimlerini resmi olmayan sonuçlara göre Demokrat rakibi Joe Biden'a karşı kaybeden Cumhuriyetçi Donald Trump'ın, İran'a saldırı seçeneklerini ele aldığı ortaya çıktı.

Trump'ın, geçen perşembe günü Oval Ofis'te yapılan toplantıda danışmanlarına İran'ın nükleer sahasını vurmak için potansiyel askeri seçenekler hakkında sorular sorduğu kaydedildi.

TAHRAN'A SALDIRIYI SORDU

Wall Street Journal gazetesinin haberine göre, toplantıyla ilgili yetkililer, Trump'ın bu girişiminin Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (IAEA) tarafından Tahran'ın düşük zengileştirilmiş uranyum arzını artırdığına ilişkin bir raporu açıklamasının ardından geldiğini belirtti.

TRUMP'I VAZGEÇİRDİLER

Askeri bir harekatın bölgede daha geniş bir çatışmaya yol açabileceğini düşünen bazı kıdemli danışmanların, ABD Başkanı'nı İran'a saldırı fikrinden vazgeçirdiği kaydedildi.

"HERKES İÇİN KÖTÜ SONUÇLANIR"

Toplantıyla ilgili bir yetkili, "İran'la bir çatışma, dahil olan herkes için kötü sonuçlanır." diye konuştu.

Donald Trump'ın, başkanlık seçimlerini kendisinin kazandığını düşündüğü, Beyaz Saray'dan ayrılırken özellikle Joe Biden ile keskin şekilde ayrıştığı dış politika konusunda ardında bir izlenim bırakmak isteyebileceği ifade edildi.

Söz konusu toplantıya Başkan Yardımcısı Mike Pence, Genelkurmay Başkanı Mark Milley ve Savunma Bakan Vekili Christopher Miller'in katıldığı kaydedildi.

ASKERİ YETKİLİLER BİLGİLENDİRİLDİ

Bu üç isim, İran'a karşı askeri operasyonun, Trump'ı görevinden sonra takip edecek siyasi etkenler de dahil olmak üzere ciddi askeri sonuçlara yol açacağını savundu.

Trump'ın İran ile ilgili sorgulamaları, Pentagon'un tepesindeki revizyondan günler sonra geldi. Geçen hafta Mark Esper'i Savunma Bakanlığı görevinden alan Trump, yerine Miller'i atamıştı.

Haberde, İran'ın nükleer sahasına bir saldırının yaklaştığına dair hiçbir kanıt olmadığı, ancak askeri planlamacılara konuyla ilgili bilgi verildiği aktarıldı.

ABD, 2018'DE NÜKLEER ANLAŞMADAN ÇEKİLDİ

ABD'yi 2018 yılında İran ile nükleer anlaşmadan çeken Trump, Tahran'a uranyum zenginleştirmeden vazgeçmesi için baskı yapmayı amaçlayan bir dizi yaptırım kararı almıştı.

IAEA'ye göre, İran'ın düşük oranda zenginleştirilmiş uranyum stoğu 2 bin 443 kilograma ulaştı. Nükleer anlaşma kapsamında ise Tahran'ın sadece 203 kilograma sahip olabileceği belirlenmişti.

BIDEN'DAN ANLAŞMAYA GERİ DÖNME SİNYALİ

Brandeis Üniversitesi'nde Orta Doğu ile ilgili çalışmalar yapan Gary Samore, İran’ın eylemlerinin, yeni gelen Biden yönetimiyle olası görüşmeler için bir yol olabileceğini söyledi.

Biden, İran'ın uyması şartıyla 2015'te yapılan nükleer anlaşmaya yeniden katılmaya hazır olduğunu kaydetmişti.