Donald Trump bir kez daha başkan olmayacağını söyledi

AA & Ensonhaber

NBC News'e verdiği mülakatta başkanlığının ikinci döneminin sonunda görev süresini uzatmayı düşünmediğini net şekilde ifade eden ABD Başkanı Donald Trump, "8 yıllık bir başkan olacağım, iki dönemlik bir başkan olacağım. Bunun her zaman çok önemli olduğunu düşündüm" dedi.

"4 harika yıl geçirmek ve bunu ideal olarak ileriye taşıyacak harika bir Cumhuriyetçiye devretmek istiyorum" diyen Trump, Cumhuriyetçi Parti'nin bayrağı taşıyabilecek başka isimleri de barındırdığını belirterek ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ve Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun isimlerini zikretti.

Trump, ABD'de bir kişinin iki dönemden fazla başkan olamayacağı kuralına atıfta bulunarak bunun anayasaya uygun olup olmadığını bilmediğini söyledi.

GÜÇLÜ TEKLİFLER ALDIĞINI SÖYLEMİŞTİ

Bununla birlikte, "Diğerleri, 'Yazılı oy kullanabilirsiniz' diyor" ifadesini kullanan Trump, mart ayında üçüncü kez adaylık düşüncesinin şaka olmadığını ve ​​müttefiklerinden tekrar aday olması için güçlü teklifler aldığını söylemişti.

ABD Anayasası'nın 22. ek maddesinde, "Hiç kimse cumhurbaşkanlığı makamına iki kereden fazla seçilemez" ifadesi yer alıyor.

Öte yandan hem Temsilciler Meclisi hem de Senato'nun üçte ikisinin veya eyalet meclislerinin üçte ikisinin desteği ile bu kuralın değiştirilme ihtimali bulunuyor.