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ABD Başkanı Donald Trump, ülkede yaptığı köklü değişikliklere bir yenisini daha eklemeye hazırlanıyor.

Federal hükümetin eğitim sistemine müdahalesini ve hükümet üzerindeki ekonomik baskıyı azaltmayı hedefleyen Trump, Eğitim Bakanlığı'nı kapatacağını bildirdi.

Bu konuda Trump'ın ilk hamlesi, Eğitim Bakanlığı'na ayrılan bütçeyi kesmek olacak.

EĞİTİM BAKANLIĞI KAPATILACAK

Kısa zaman içerisinde bütçenin kesilmesi için kararname imzalaması beklenen Trump, kongreden onay alması halinde Eğitim Bakanlığı'nı tamamen kapatacak.

Ve bu karar ile birlikte eğitimden artık eyalet yöneticileri sorumlu olacak.

"EĞİTİM'DE EN KÖTÜ ÜLKELERDEN BİRİYİZ"

Konuya ilişkin bir açıklama videosu paylaşan Trump, öğrenci başına diğer ülkelerden üç kat daha fazla ödeme yaptıklarını belirterek, ABD'nin eğitim alanında en alt sıralarda olduğunu belirtti.

Trump videosunda şu ifadeleri kullandı:

Başkanlığımın çok erken bir aşamasında yapacağım bir diğer şey de Washington, D.C.'deki Eğitim Bakanlığı’nı kapatmak ve tüm eğitim çalışmalarını, ihtiyaçlarını eyaletlere geri göndermek olacak. Çocuklarımızın eğitimini eyaletlerin yönetmesini istiyoruz çünkü bunu çok daha iyi yapacaklar. Daha kötü olması mümkün değil. Öğrenci başına, diğer ülkelerden üç kat fazla harcama yapıyoruz, ancak eğitimde en alt sıralardayız. En kötü ülkelerden biriyiz. Yani daha kötü olamaz. Washington, D.C.’den gelen eğitim sistemine son vereceğiz, onu tamamen kapatacağız. Her yere yayılmış o binaları da ortadan kaldıracağız. Üstelik bu sistemde çalışan bazı kişiler çocuklarımızdan nefret ediyor. Eğitimi tamamen eyaletlere geri vereceğiz. Çok teşekkür ederim

ÇALIŞANLAR İŞTEN AYRILMAYA ZORLANIYOR

Beyaz Saray yetkililerine göre, bakanlığın tamamen kapatılması için Kongre onayı gerekiyor ancak şimdilik küçültme süreci başlatıldı.

Kamuoyuna resmi açıklamanın bu ay içinde yapılması bekleniyor.

Trump yönetimi, çalışanları idari izne çıkararak ve gönüllü istifaları teşvik ederek bakanlıkta personel azaltımına başladı. Reuters’a göre, birçok çalışan işten ayrılmaya zorlanıyor.

MUSK LİDERLİĞİNDE KÜÇÜLMEYE DOĞRU

Bu süreçte Trump ekibine, Elon Musk liderliğindeki Hükümet Verimliliği Departmanı (DOGE), federal hükümetin küçültülmesi çabalarına öncülük ediyor.

DOGE ekibi, Eğitim Bakanlığı'nda personel azaltma ve programların yeniden düzenlenmesi gibi adımlar atıyor.

Cumhuriyetçiler, Biden döneminde Eğitim Bakanlığı’nı öğrenci kredisi affı ve çeşitlilik, eşitlik, kapsayıcılık (DEI) politikaları nedeniyle sert şekilde eleştirmişti.

Musk idaresindeki departmanın yönlendirmesiyle Trump'ın federal hükümette çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık (DEI) programlarını yasakladığı biliniyor.

"YASALAŞMASINI BEKLEMİYORUM"

Trump, seçim kampanyasında Eğitim Bakanlığı’nı kapatacağını ve eğitim politikalarını eyaletlere devredeceğini söylemişti.

Bu hamle, tartışmalı Project 2025 planıyla da uyumlu.

Ancak, Temsilciler Meclisi Eğitim Komitesi Başkanı Cumhuriyetçi Tim Walberg, bakanlığın tamamen kapatılmasının yasal olarak zor olduğunu belirterek, "Bunun yasalaşmasını beklemiyorum." demişti.

TRUMP YÖNETİMİ KARARLARI

Trump, 20 Ocak’ta yemin töreninin ardından şimdiye kadar 300’den fazla başkanlık kararnamesi imzalayarak birçok politika değişikliğine gitti.

Bu kararlar arasında yasa dışı göçle mücadele, federal çalışan sayısını azaltma, çevre ve enerji politikalarını değiştirme, askeri düzenlemeleri revize etme ve kürtaj karşıtı uluslararası anlaşmalara yeniden katılma bulunuyor.

Trump ayrıca ABD-Meksika sınırında ulusal acil durum ilan etti, göçmenler için iltica başvurularını durdurdu, Covid-19 aşısını reddeden askerleri orduya geri aldı ve çeşitlilik programlarını kaldırdı. Federal fonlar ve hibeler geçici olarak askıya alınırken, tüm devlet memurlarının tam zamanlı ofise dönmesi emredildi.

Bununla birlikte, Trump ABD’yi Paris İklim Anlaşması’ndan da geri çekerek, önceki başkanlık dönemindeki çevre politikalarını devam ettirdi.