Donald Trump: Esad, Rusya’dan destek alamadığı için kaçtı

Dünyanın gözü Suriye'de...

Esad rejimi 61 yıl sonra sona erdi, muhaliflerin Şam'a girmesiyle Beşar Esad'ın ülkeyi terk ettiği bildirildi.

ABD'den Beyaz Saray'ın ardından 47. Başkan seçilen Donald Trump'tan da açıklama geldi.

"ESAD ÜLKESİNİ TERK ETTİ"

Trump, sosyal medya platformu Truth Social'dan rejimin çökmesine ilişkin bir paylaşımda bulundu.

"Esad gitti. Ülkesini terk etti. Koruyucusu, (Rusya Devlet Başkanı) Vladimir Putin'in yönettiği Rusya, artık onu korumakla ilgilenmiyordu." ifadelerini kullanan Trump, Rusya'nın, Suriye'ye ilgisini kaybetmesinin nedeninin Ukrayna olduğunu yazdı.

Trump, Rusya ve İran'ın bölgelerindeki sorunlar nedeniyle "zayıflamış" olduğunu savunarak, sıcak noktalarda derhal ateşkes sağlanmasının gerektiğini vurguladı.

VLADİMİR'İ İYİ TANIRIM: ŞİMDİ HAREKETE GEÇME ZAMANI

ABD'nin 47. Başkanı seçilen Trump, şunları kaydetti:

"Çok fazla hayat gereksiz yere harcanıyor, çok fazla aile yok oluyor ve böyle devam ederse çok daha büyük ve çok daha kötü bir şeye dönüşebilir. Vladimir'i iyi tanırım. Şimdi harekete geçme zamanı. Çin yardım edebilir. Dünya bekliyor."