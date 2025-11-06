Donald Trump, Güney Afrika'daki G-20 Zirvesi’ne katılmayacak

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

G-20 Zirvesi, 22-23 Kasım'da Güney Afrika'da düzenlenecek...

ABD Başkanı Donald Trump, Miami'de düzenlenen "Amerika İş Forumu"na katılarak burada konuşma yaptı.

ZİRVEYE KATILMAYACAĞINI AÇIKLADI

Trump, Güney Afrika’nın Johannesburg kentinde düzenlenecek G-20 Zirvesi’ne katılmayacağını duyurdu.

"GÜNEY AFRİKA OLMAMALI"

Donald Trump, Güney Afrika’nın G-20 üyesi olmasını eleştirerek "Güney Afrika G-20’de olmamalı." dedi.

GÜNEY AFRİKA’YA TEPKİ BÜYÜYOR

ABD Başkanı, Güney Afrika'da yaşanan bazı olayları asla tasvip etmediğini belirtti ancak spesifik olarak neyi kastettiğini dile getirmedi.

Beyaz Saray'da mayıs ayında Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa'yı ağırlayan Trump, Oval Ofis'te yaptığı açıklamada, Güney Afrika'da beyazlara yönelik ağır suçlar işlendiğini ve hükümetin bunları engellemediğini savunmuştu.

Devlet Başkanı Ramaphosa ise ülkede suç oranlarını kontrol etmeye çalıştıklarını ve sadece beyazları hedef alan suçların işlendiği iddiasını kabul etmediklerini belirtmişti.