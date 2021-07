Donald Trump, Hitler'i övdü iddiası

Beyaz Saray'da olduğu dönemde hakkındaki dedikodularla gündem olan Trump için yeni bir iddia ortaya atıldı.

ABD'nin eski başkanı Donald Trump, yeniden hakkındaki söylentilerle gündemde.

Daha önce eski ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ve yeğeni Mary Trump'ın yazdığı kitaplarla konuşulan Trump'a ilişkin son iddia, Wall Street Journal gazetesinden Michael Bender'ın kitabında yer aldı.

"HİTLER BİRÇOK İYİ ŞEY YAPTI"

Trump, Birinci Dünya Savaşı'nın bitişinin 100'üncü yıl dönümünü kutlamak üzere 2018'de Avrupa'ya yaptığı ziyaret sırasında "Adolf Hitler'in birçok iyi şey yaptığını" söylediği öne sürüldü.

Trump'ın bu sözlerinin, yanında bulunan dönemin Özel Kalem Müdürü John Kelly'yi "şaşkına çevirdiği" kaydedildi.

TRUMP HAKKINDA YENİ İDDİA

Gelecek hafta yayınlanacak "Frankly, We Did Win This Election (Açıkçası, Bu Seçimi Biz Kazandık)" adlı kitabın bir kopyası, Guardian tarafından ele geçirildi.

Kitaba göre, Trump, Kelly'nin "kendisine çatışma sırasında kimlerin hangi tarafta olduğunu hatırlattığı ve birinci dünya savaşından ikinci dünya savaşına Hitler'in yaptıkları arasında bağlantı kurarken doğaçlama bir tarih dersi sırasında" bu açıklamayı yaptı.

TRUMP CEPHESİNDEN AÇIKLAMA

Bender, Beyaz Saray'dan ayrıldığından beri Trump ile röportaj yapan birkaç yazardan biri.

İddialara yanıt veren Trump'ın sözcüsü Liz Harrington, "Tamamen yanlış. Başkan Trump, asla böyle bir şey söylemedi. Muhtemelen beceriksiz ve kovulmuş bir general tarafından uydurulmuş bir yalan haber." ifadelerini kullandı.

"SOYKIRIMA MARUZ KALMAKTANSA..."

Bender ise isimsiz kaynakların Kelly'nin "başkana hatalı olduğunu söylediğini ancak Trump'ın Hitler'le ilgili düşüncesinden vezgeçmediğini" dile getirdiğini aktardı.

Bunun üzerine Kelly'nin, "Alman halkının Nazi soykırımına maruz kalmaktansa fakir olmasının daha iyi olacağını savunduğu" belirtildi.

Kelly'nin Trump'a "1933'ten sonra Naziler altındaki Alman ekonomisi hakkındaki iddianız doğru olsa bile, Adolf Hitler'i destekleyen hiçbir şey söyleyemezsiniz." şeklinde karşılık verdiği kaydedildi.