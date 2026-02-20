Donald Trump: İran'a sınırlı bir saldırıyı değerlendiriyorum

ABD ile İran arasında yaşanan gerilim Orta Doğu'yu tedirgin etmeyi sürdürüyor.

İki ülke arasındaki müzakereler olumlu sonuçlanmasına rağmen ABD, bölgeye yığınak yapmaya devam ediyor.

Gelişmeler sıcağı sıcağına takip edilirken ABD Başkanı Donald Trump, yeni bir açıklama yaptı.

"KISITLI BİR SALDIRIYI DEĞERLENDİRİYORUM"

Trump, bir gazetecinin "İran anlaşma yapmazsa sınırlı bir askeri müdahale düşünüyor musunuz?" sorusuna cevap olarak "İran'a kısıtlı bir saldırıyı değerlendirdiğimi söyleyebilirim" ifadesini kullandı.

BEYAZ SARAY 'BİRÇOK GEREKÇE OLABİLİR' DEMİŞTİ

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Levavit, dün yaptığı açıklamada "İran'a saldırı yapmak için birçok gerekçe öne sürülebilir.

İran'ın anlaşma yapması akıllıca olur." demişti.

MÜZAKERELERİN OLUMLU GEÇTİĞİ DUYURULMUŞTU

İran ile ABD arasındaki müzakerelerin ikinci ayağı geçtiğimiz gün Cenevre'de yapılmıştı.

Görüşme sonrası açıklama yapan İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, "ABD ile temel ilkeler konusunda anlaşmaya vardık." ifadelerine yer vermişti.