İspanya’da ötanazi talep eden kadının babası mahkemeye itiraz başvurusu yaptı

İspanya'da tartışma yaratan olay...

Ülkede 2021 yılında yürürlüğe giren yasa ile ciddi ve tedavi edilemez hastalığı ya da kronik ve engelleyici bir durumu bulunan ve akıl sağlığı yerinde olan kişilere ,belirli şartlar altında ötanazi hakkı tanındı.

Söz konusu genç kadın, 2022 yılında beşinci kattan atlayarak intihar girişiminde bulundu.

ÖTANAZİ BAŞVURUSU YAPTI

Olayın ardından felç kalan kadın, Nisan 2024’te yasal hakkını kullanmak için başvuruda bulundu.

Katalonya’daki ötanazi kurulu talebi değerlendirerek onayladı ve işlemin Ağustos 2024’te gerçekleştirilmesi planlandı.

BABASI İTİRAZ ETTİ

Ancak baba, kızının zihinsel rahatsızlıklar yaşadığını ve bunun özgür ve bilinçli karar verme yetisini etkileyebileceğini savunarak sürece itiraz etti.

Ayrıca genç kadının kararını değiştirmiş olabileceğini ve durumunun "katlanılamaz fiziksel ya da psikolojik acı" oluşturmadığını ileri sürdü.

Bunun üzerine mahkeme, ihtiyati tedbir kararı alarak işlemi durdurdu.

İTİRAZ DAHA SONRA REDDEDİLDİ

Dosya Anayasa Mahkemesi’ne taşınırken mahkeme, babanın "yaşam hakkının ihlal edildiği" yönündeki iddialarında temel bir hak ihlaline dair açık bir bulgu bulunmadığına hükmederek itirazı reddetti.

Bu kararla birlikte babanın İspanya’daki hukuk yolları tükenmiş oldu.

ÖTANAZİ YASASI SONRASI KAYDA GEÇEN İLK DOSYA

Muhafazakar bir yardım kuruluşu ise davayı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne taşıyacaklarını açıkladı.

Genç kadının dosyası, 2021’de yürürlüğe giren ötanazi yasası sonrası bir yargıcın değerlendirmesine sunulan ilk vaka olarak kayda geçti.