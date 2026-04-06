İsrail'in Lübnan'a saldırılarında can kaybı 1497 oldu

28 Şubat'ta başlayan ABD-İsrail İran savaşı, günler sonra Lübnan'a sıçradı.

Lübnan'ı hedef alan katiler ordusu, saldırılarına yoğun şekilde devam ediyor.

CAN KAYBI 1498 OLDU

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan beri ülkeye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 1497'ye, yaralı sayısının ise 4 bin 639'a yükseldiğini açıkladı.

Hayatını kaybedenlerin 130'unun çocuk, 101'inin kadın olduğu belirtildi.

HAYATINI KAYBEDENLERİN 57'Sİ SAĞLIK ÇALIŞANI

Öte yandan saldırılarda hayatını kaybeden sağlık çalışanı sayısının 57'ye, yaralananların sayısının da 154'e çıktığı aktarıldı.

6 HASTANE, 20 SAĞLIK MERKEZİ, 74 AMBULANS KULLANILAMAZ HALDE

İsrail ordusunun saldırılarında 6 hastane ile 20 sağlık merkezinin hizmet dışı kaldığı, 74 ambulansın da kullanılamaz hale geldiğine dikkati çekildi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun dün Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentine bağlı Haris beldesinde sağlık çalışanlarını doğrudan hedef alarak 2'sinin ölümüne birinin de ağır yaralanmasına yol açtığını duyurmuştu.

İSRAİL'İN LÜBNAN'A SALDIRILARI

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan hükümeti ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.