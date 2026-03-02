İran'da 555 kişi hayatını kaybetti

İsrail ve ABD'nin İran'a saldırıları bölgede dengeleri değiştirdi.

ABD ile İran arasında uzun süren gerilimler sonrası başlayan müzakereler, anlaşma adına umut olmuştu.

Ancak 28 Şubat'ta İsrail'in İran'a saldırısı sonrası ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları, çatışmaların dozunu artırdı.

İran'ın da karşılık verdiği olaylarda, can kaybı bilançosu açıklandı.

İRAN'DA 555 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İran Kızılayı tarafından yapılan açıklamada, “131 yerleşim birimine düzenlenen saldırılarda 555 kişi hayatını kaybetti” ifadelerine yer verildi. Yaralı sayısına ilişkin ise bilgi verilmedi.

İran Kızılay Sözcüsü Mücteba Halidi, 28 Şubat'taki açıklamasında, ABD-İsrail saldırılarında 201 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin de yaralandığını duyurmuştu.

İRAN BAZI BÖLGELERİ DE HEDEF ALDI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ÇOK SAYIDA ÜST DÜZEY İSİM ÖLDÜ

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.