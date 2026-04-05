Donald Trump: İran'daki gösterilerde Kürtlere silah gönderdik

Orta Doğu'da yaşanan çatışmalarda, İran'ın ABD'ye ait 3 uçağı düşürmesiyle tansiyon giderek daha da yükseliyor.

İran'ın kendileriyle müzakere yapmak istediğini her fırsatta dile getiren ABD Başkanı Donald Trump'tan ise peş peşe açıklamalar geliyor.

Fox News muhabirine İran ile ilgili yeni açıklamalarda bulunan Donald Trump, dikkat çekici ifadeler kullandı.

"HER ŞEYİ HAVAYA UÇURMAYI PLANLIYORUM"

Trump, verdiği demeçte İran'ı tekrar tehdit ederek şu ifadeleri kullandı:

"Eğer hızlıca bir anlaşma yapmazlarsa 'her şeyi havaya uçurmayı ve petrole el koymayı' düşünüyorum."

Görüşmede İran içindeki toplumsal olaylara da değinen Trump, İran rejiminin yılın başlarında sokaklara dökülen 45 bin sivili katlettiğini öne sürdü.

"KÜRTLERE SİLAH GÖNDERDİK"

İran'da 28 Aralık 2025'te baş gösteren rejim karşıtı gösterileri ilişkin çarpıcı ifadeler kullanan Trump, "İran'daki protestolardan sonra çok sayıda silah gönderdik, Kürtlere de silah gönderdik; sanırım Kürtler bu silahları kendilerine sakladı." dedi.

KÜFÜRLÜ PAYLAŞIM YAPTI

Öte yandan Donald Trump, geçtiğimiz dakikalarda sosyal medyada hesabından yaptığı bir diğer açıklamasında da İran'ı tehdit etmişti.

Trump'ın paylaşımı şöyle:

"Salı günü İran’da hem Santral Günü hem de Köprü Günü olacak, ikisi bir arada. Bunun gibisi olmayacak!!! Açın şu lanet boğazı, o s*kt*ğ*min boğazını açın deli p*çler, yoksa cehennemi yaşarsınız – İzleyin görün! Allah’a hamdolsun."

İRAN'DAKİ PROTESTOLAR

İran’da 28 Aralık 2025’te yerel para biriminin döviz karşısında hızla değer kaybetmesi ve ekonomik sıkıntıların derinleşmesi nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın öncülüğünde başlayan gösteriler, ülke geneline yayılmıştı.

Başkent Tahran'da 8 Ocak'ta şiddetlenen protestolar sırasında çıkan olaylar sonrasında ülke yönetimi internet erişimini engellemişti.

İranlı yetkililerden olaylarda ölen ya da yaralananların toplam sayısına ilişkin şu ana kadar açıklama yapılmazken ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), gösterilerde çıkan olaylarda 5 bin 858 kişinin hayatını kaybettiğini, 41 bin 283 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.

İran Şehit ve Gaziler Vakfının Adli Tıp Kurumu tarafından 21 Ocak'ta yapılan açıklamada, gösteriler sırasında çıkan olaylarda güvenlik güçleri ve siviller dahil 3 bin 117 kişinin hayatını kaybettiği belirtilmişti.

Bu kişilerden 2 bin 427'sinin "silahlı terör grupları" tarafından öldürülen güvenlik güçleri ile sivil vatandaşlar olduğu ifade edilirken 690 kişi hakkında ise bilgi verilmemişti.