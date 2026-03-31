Donald Trump, İran'dan çıkış yolu arıyor: Hürmüz detayı dikkat çekti

ABD ve İsrail'in saldırılarıyla başlayan İran Savaşı'nda 32. güne girildi.

Savaştan çıkış yolu arayan ABD Başkanı Donald Trump'ın, Hürmüz Boğazı kapalı olsa dahi İran'a yönelik askeri harekatı sonlandırmaya ve Boğaz'ı açmaya yönelik operasyonları ileri bir tarihe bırakmaya hazır olduğu öne sürüldü.

HÜRMÜZ DETAYI

Wall Street Journal'ın hükümet yetkililerine dayandırdığı iddiaya göre Trump, Hürmüz kapalı kalsa dahi çekilme isteğini kurmaylarına iletti.

Çatışmanın, kendisinin belirlediği 4ila 6 haftalık takvimi aşacağını değerlendirdiği öne sürülen Trump'ın öncelikli hedefinin İran donanmasını ve füze stoklarını etkisiz hale getirmek olduğunu, ardından diplomatik baskı aşamasına geçilerek askeri faaliyetlerin azaltılacağı belirtildi.

ÜLKELER ZOR DURUMDA

Ulusal Güvenlik Danışmanı Marco Rubio ve Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, askeri operasyonların haftalar içinde tamamlanacağını savunurken, boğazın yeniden ticarete açılması sorumluluğunun Avrupa ve Körfez müttefiklerine bırakılabileceği veya çok uluslu bir güçle çözülebileceği ifade edildi.

Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalması, küresel ekonomiyi sarsarak ABD ham petrol fiyatlarının 2022'den bu yana ilk kez 100 doların üzerine çıkmasına neden olurken Hazine Bakanı Scott Bessent, mevcut durumun şimdilik idare edilebildiğini savundu.

KÖRFEZ'DE ATEŞ DURMUYOR

Körfez'de İran'ın misilleme saldırıları devam ediyor.

İran'ın geniş çaplı füze saldırılarında Dubai ve Kuveyt’te yaralanmalar ve tanker yangınları çıktığı belirtildi.

İran parlamentosu, dünya petrol arzının beşte birinin geçtiği Hürmüz Boğazı’ndan geçen gemilere harç uygulanması ve ABD ile İsrail gemilerinin tamamen yasaklanması yönünde karar aldı.

Savaşın diğer cephelerinde Lübnan’da dört İsrail askeri ve iki BM barış gücü görevlisi hayatını kaybetti.

PATLAMALAR SÜRÜYOR

Tahran’da yeni patlamalar ve elektrik kesintileri yaşanırken İsrail ordusu, Kudüs’te yankılanan sirenler eşliğinde bu saldırılara karşılık verdiğini duyurdu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran’ın sanayi tesislerini ve silah endüstrisini hedef alarak askeri amaçlarının yarısından fazlasına ulaştıklarını belirtti.