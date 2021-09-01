Donald Trump: Joe Biden, Afganistan'dan geri zekalıca çekildi

Trump, Afganistan süreci nedeniyle Biden yönetiminin ortaya koyduğu yol haritasını hedef aldı. Eski ABD başkanı, ekipmanların iade edilmemesi halinde bombardıman seçeneğini sundu.

ABD'nin Afganistan'dan çekilme yöntemi tartışılmaya devam ediyor.

Çekilme sırasında başkent Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nda meydana gelen patlamalar ve ölen 13 ABD askeri, Başkan Joe Biden'a yönelik sert tepkilere neden oldu.

BIDEN'A AĞIR ELEŞTİRİ: GERİ ZEKALICA

Hızlı çekilmeyle birlikte geride bırakılan silah, mühimmat, zırhlı araç ve uçak gibi çeşitli askeri araç ve gereçler de Biden'ın eleştirilere maruz kaldığı konular arasında yer alıyor.

Biden'ın selefi Donald Trump, Afganistan'dan çıkış sürecine ilişkin yaptığı açıklamada, "Hiç kimse böyle bir aptallığın, böylesine geri zekalıca geri çekilmenin mümkün olduğunu düşünmemişti." dedi.

"EKİPMANLARI YA GİDİP ALALIM YA DA BOMBALAYALIM"

Taliban'ın eline geçen askeri teçhizatlara dikkati çeken Trump, milyarlarca dolarlık malzemenin iade edilmesinin reddedilmesi halinde askeri güçle karşılık verilmesi gerektiğini savundu.

Trump, "Tarihte hiçbir zaman savaştan çekilme, Biden yönetiminin Afganistan'dan çekilmesi kadar kötü ve beceriksizce gerçekleştirilmedi. 85 milyar dolarlık maliyetin her kuruşunu içeren tüm ekipmanların derhal ABD'ye iadesi talep edilmelidir. Eğer geri verilmezse, ya askeri güçle gidip almalıyız ya da en azından bombalamalıyız." ifadelerini kullandı.

211 UÇAĞIN 46'SI ÖZBEKİSTAN'DA

Afgan hükümetinin direniş gösterememesinin ardından ABD silahları, araçları ve çok sayıda uçak da dahil olmak üzere milyarlarca dolarlık ekipmana Taliban militanları tarafından el konuldu.

The Hill'in haberine göre, 30 Haziran itibarıyla, Afgan hükümet güçlerinin envanterinde ABD tarafından tedarik edilen 211 uçağın yer aldığına inanılıyor.

Bu uçaklardan en az 46'sı, Taliban'dan kaçan Afgan askerleriyle birlikte Özbekistan'da bulunuyor.

BEYAZ SARAY: TAM RESME SAHİP DEĞİLİZ

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, bu ay başında yaptığı açıklamada, "Savunma malzemelerinin nereye gittiğine dair tam bir resme sahip değiliz, ancak kesinlikle oldukça büyük bir kısmı Taliban'ın eline geçti." şeklinde konuşmuştu.

BIDEN'A SİLAHLARIN GELECEĞİNİ SORDULAR

Geçtiğimiz hafta Cumhuriyetçi Parti'den bazı isimler, Savunma Bakanı Lloyd Austin'e gönderdikleri mektupta, Pentagon'un söz konusu silahları Taliban'ın elinden geri alma planları hakkında bilgi talep etti.

Mektupta, "Biden yönetiminin, Taliban'ın silahlarımızı ABD'ye veya müttefiklerine karşı kullanmasını ya da Çin, Rusya, İran veya Kuzey Kore gibi düşmanlara satmasını önlemeye yönelik bir planı olup olmadığını merak ediyoruz." ifadeleri yer aldı.

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