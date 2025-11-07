Donald Trump: Putin ile Macaristan'da görüşmeyi hala istiyorum

Beyaz Saray'da kritik görüşme...

ABD Başkanı Donald Trump, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ı, Beyaz Saray'ın kapısında karşıladı.

ORBAN İLE GÖRÜŞTÜ

Trump, Orban ve beraberindeki heyetle Beyaz Saray'da vereceği öğle yemeğinde görüştü.

ÖNEMLİ KONULARA DEĞİNDİLER

Görüşmede, ABD'nin Rus petrolünü boykot çağrılarına rağmen Ukrayna'daki savaşın başlamasından bu yana enerji ihtiyacını Rusya'dan tedarik eden Macaristan'ın istisna talebinin gündeme geldi.

İkilinin görüşmesinde, Ukrayna'da devam eden savaşın etkileri de ele alındı.

PUTİN SORULDU

ABD Başkanı Donald Trump, Macaristan Başbakanı Viktor Orban, gerçekleştirdiği ortak basın açıklamasında gündeme dair sorularını yanıtladı.

"MACARİSTAN'DA GÖRÜŞMEYİ HALA İSTİYORUM"

Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de görüşme ihtimali olup olmadığına ilişkin soruya, "Her zaman bir ihtimal var" cevabını verdi.

Trump, "Putin ile Macaristan'da görüşmeyi hala istiyorum" ifadelerini kullandı.

"SAVAŞ YAKIN GELECEKTE SONA ERECEK"

Rusya'ya dair konuşan Trump "Rusya ile temel sorun, savaşı bitirmek istememeleridir." derken, Ukrayna'da savaşın çok uzak olmayan bir gelecekte biteceğini işaret etti.

ABD Başkanı Orban'a "Ukrayna'nın bu savaşı kazanamayacağını söyler misiniz?" diye sorarken, Orban "Mucize gerçekleşebilir." diye yanıt verdi.

ABD Başkanı bu yanıta "Evet, bu doğru." şeklinde tepki verdi.

BUDAPEŞTE'Yİ İŞARET ETMİŞTİ

Beyaz Saray basın ofisi, görüşmenin basına kapalı olduğunu duyurdu. Orban, ocak ayında geldiği Washington'da Trump ile bir araya gelmişti.

Trump, iyi anlaştığı liderlerden olan ve Avrupa'da çeşitli konularda birlikte hareket ettiği Orban ile ocaktaki görüşmeden bu yana ilk kez ikili görüşme yapacak.

Trump, Gazze'de ateşkese ilişkin anlaşmanın Mısır'ın Şarm El Şeyh kentinde imzalanmasından sonra, Ukrayna'da ateşkes sağlanması için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de görüşeceğini duyurmuş, ancak daha sonra bu görüşmenin iptal edildiğini açıklamıştı.