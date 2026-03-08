Donald Trump: Rusya İran'a bilgi veriyorsa da çok işe yaramıyor

ABD ve İsrail'in, İran'a yönelik 28 Şubat'ta başlattığı ve İran'ın da misillemelerle cevap verdiği saldırılara ilişkin geçtiğimiz günlerde, ilginç bir iddia ortaya atılmıştı.

The Washington Post gazetesinin haberinde; Rusya'nın, İran'a Orta Doğu'daki ABD güçlerini hedef alması için istihbarat sağladığı öne sürülmüştü.

ABD Başkanı Donald Trump ve Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Florida'ya giderken Başkanlık uçağında basın mensuplarının Rusya'nın İran'a bilgi verip vermediğine ilişkin sorusunu yanıtladı.

"İRAN'DA OLANLARA BAKARSANIZ BİR FAYDASI OLMUYOR"

ABD Başkanı Trump, Rusya'nın İran'a bilgi sağladığını veya yardım gönderip göndermediğini bilmediklerini söyleyerek, "Son bir haftada İran'a olanlara bakarsanız, (Rusya) bilgi gönderiyorsa da (İran'a) çok faydası olmuyor." yorumunu yaptı.

Witkoff ise Tahran'a bilgi veya yardım göndermemelerini Moskova'ya güçlü şekilde söylediğini dile getirerek, "Umarım göndermiyorlardır." dedi.

ABD VE İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında İran dini lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldürüldü.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, ABD-İsrail saldırılarında 926 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.