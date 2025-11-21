Donald Trump, serbest bırakılan İsrailli esirlerle Beyaz Saray'da görüştü

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

ABD Başkanı Donald Trump, basına kapalı dikkat çeken bir görüşme gerçekleştirdi...

Beyaz Saray'ın ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Trump, İsrailli esirler ve aileleriyle görüştü.

"SİZLER HARİKA İNSANLARSINIZ"

Trump, katılımcılara hitaben yaptığı konuşmada, serbest bırakılan esirleri "kahramanlar" olarak nitelendirerek, "Hepinizi seviyoruz, ülkemiz de sizi seviyor. Sizler harika insanlarsınız." ifadelerini kullandı.

GÖRÜŞMEYE 26 ESİR İLE AİLELERİ KATILDI

ABD medyası, Beyaz Saray'daki görüşmeye, bazıları geçen ayki ateşkes anlaşmasından sonra, bazıları ise daha önce serbest bırakılan toplam 26 esir ile ailelerinin katıldığını yazdı.

NE OLMUŞTU

Hamas, ateşkesin başlamasından bu yana hayatta olan 20 İsrailli esiri serbest bırakmış, hayatını kaybeden 28 esirden 27'sinin cenazesini de teslim etmişti.