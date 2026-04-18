Donald Trump, UFO’larla ilgili hükümet belgelerini yayımlanma talimatını verdi

Dünyanın gözü bu dosyalarda...

Yaptığı çıkışlarla sık sık gündeme gelen ve tartışma yaratan ABD Başkanı Donald Trump'tan yeni bir açıklama geldi.

Ancak bu sefer ABD Başkanı'nın gündeminde ne İran ne de NATO vardı.

Donald Trump, varlıkları bir gizem haline gelen UFO'lar hakkında konuştu.

UFO BELGELERİNİN YAYINLANMASI TALİMATI

ABD Başkanı, yönetiminin UFO materyallerine yönelik incelemesinde dikkat çekici belgelere ulaşıldığını duyurdu.

Trump, bu gizemli kayıtlardan oluşan ilk paketin kısa süre içinde yayınlanması için Savaş Bakanı Pete Hegseth'e talimat verdi.

"PEK ÇOK İLGİNÇ BELGE BULDUK"

Bu konuda ilginç veriler elde ettiklerini ifade eden Trump, "Şunu söylemeliyim ki, pek çok çok ilginç belge bulduk ve ilk yayınlar çok ama çok yakında başlayacak.

Böylece dışarı çıkıp bu fenomenin doğru olup olmadığını kendi gözlerinizle görebileceksiniz." dedi.

ESKİ BAŞKAN OBAMA'NIN AÇIKLAMALARI GÜNDEM OLMUŞTU

Öte yandan konunun fitilini ateşleyen bir başka açıklama geçtiğimiz aylarda ABD eski Başkanı Barack Obama'dan gelmişti.

Obama, katıldığı bir podcast programında uzaylıların varlığından haberi olduğunu söylemişti.

"UZAYLILAR GERÇEK AMA ONLARI HİÇ GÖRMEDİM"

Herkesin kafasında yer edinen 'Evrende yalnız mıyız?' sorusu hakkında konuşan Obama, bu konuda kendi kişisel fikrini açıklamıştı.

Eski ABD Başkanı, "Uzaylılar gerçek ama onları hiç görmedim." demişti.