Donald Trump ve Joe Biden'ın seçim öncesi mesajları

Ülkenin 46. başkanı olmak için yarışan Trump ve Biden, seçimlerden önce son kez seçmenlere mesaj gönderdi.

ABD'de 59. başkanlık seçimleri için oy verme işlemi başladı.

Beyaz Saray için mevcut Başkan Donald Trump ile Demokratların adayı Joe Biden yarışıyor.

Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump, seçim öncesinde Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, mitinglerde dans ettiği görüntülere yer verdi.

"HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRATMAYACAĞIM"

Seçmenleri oy kullanmaya çağıran Trump, kendisi hakkındaki destek mesajlarını paylaştı.

Trump, mitingden fotoğrafa yer verdiği bir paylaşımında, "Tüm destekçilerimize: Kalbimin derinliklerinden teşekkür ediyorum. Başından beri oradasınız ve sizi asla hayal kırıklığına uğratmayacağım. Umutlarınız benim umutlarım, hayalleriniz benim hayallerim ve geleceğiniz, her gün savaştığım şey!" ifadelerini kullandı.

"DEMOKRATLARLA VE CUMHURİYETÇİLERLE ÇALIŞACAĞIM"

Demokratların adayı Joe Biden da çeşitli paylaşımlarda bulundu.

Seçilmesi halinde altyapıyı yeniden inşa edip, iklim değişikliğiyle mücadele edeceğini ve milyonlarca iyi maaşlı iş sağlayacağını belirten Biden, bir başka paylaşımında "Gururlu bir Demokrat olarak yarışıyorum ama bir Amerikan başkanı olarak yöneteceğim." dedi.

Biden, mesajının devamında Demokratlar ve Cumhuriyetçilerle birlikte çalışacağını sözlerine ekledi.

Donald Trump yine dans etti ViDEO