Donald Trump'ın Gazze açıklaması sonrası Mısır'dan uyarı

AA

Donald Trump'ın Gazze'deki Filistinlileri başka bölgelere gönderilmesi yönündeki açıklamaları kısa sürede tepki çekti.

Son gelişmede ise AP'de yer alan haberde, Trump'ın Gazze'deki Filistinlileri başka bölgelere gönderilmesine yönelik planı hakkında Mısır'ın diplomatik girişimlerde bulunduğu bildirildi.

DİPLOMATİK ÇALIŞMA BAŞLATTIĞINI DUYURDU

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin, Trump'ın Gazze planına kamuoyu önünde yanıt vermediği ancak Kahire yönetiminin ABD Başkanı'nın bu planını engellemek için diplomatik çalışma başlattığı ifade edildi.

Adı açıklanmayan Mısırlı yetkililere dayandırılan haberde, Kahire'nin Trump'ın planına açıkça karşı olduğunu hem Washington hem de Tel Aviv'e özel olarak ilettiği kaydedildi.

Buna ek olarak Kahire yönetiminin Trump'ın Gazze planının Mısır ile İsrail arasındaki barış anlaşmasını da riske attığı uyarısında bulunduğu aktarıldı.

TRUMP'IN PLANININ MISIR'IN ULUSAL GÜVENLİĞİNE TEHDİT OLARAK GÖRÜLDÜĞÜ İFADE EDİLDİ

Adı açıklanmayan Kahire'deki Batılı bir diplamat da birçok kanal aracılığıyla Mısır'ın söz konusu mesajının kendilerine ulaştırıldığını söyledi.

Söz konusu diplomat, Kahire'nin mesajı konusunda ciddi olduğunu ve Trump'ın planının Mısır'ın ulusal güvenliğine tehdit olarak görüldüğünü dile getirdi.

NE OLMUŞTU

Trump, Beyaz Saray'da kabul ettiği İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile düzenlenen ortak basın toplantısında, ABD'nin Gazze Şeridi'ni devralacağını söylemişti.

Gazze'nin artık tamamen yerle bir olmuş devasa bir yıkım alanı olduğunu kaydeden Trump, Gazze'deki Filistinlilerin başta Mısır ve Ürdün olmak üzere komşu ülkelerde inşa edilecek yeni yerleşim yerlerine gitmelerinin çok daha iyi olacağını savunmuştu.

Trump, Filistinlilerin Gazze'den ayrılmaktan başka seçeneklerinin olmadığını savunmuştu.