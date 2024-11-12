Donald Trump'ın görev vermesi kesinleşen isimler

DHA
ABD'de tarihi seçim geride kaldı.
Demokrat Kamala Harris'i sandığa gömen Donald Trump yeniden başkan oldu.
ABD'de başkan seçilen Donald Trump, kabinesinde görev vermeyi düşündüğü isimleri açıklamaya başladı.
BEYAZ SARAY SEKRETERİ BELLİ OLDU
Donald Trump, seçim kampanyasının iki direktöründen Susan Summerall Wiles’ı Beyaz Saray Genel Sekreteri olarak duyurdu.
Cumhuriyetçi Parti Florida Temsilciler Meclisi Üyesi Mike Waltz'ı Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı olarak belirleyen Trump, Birleşmiş Milletler Büyükelçi adayı olarak da Cumhuriyetçi Kongre Üyesi Elise Stefanik'i gösterdi.
EĞİTİM BAKANLIĞINI KAPATACAK
Donald Trump, Eğitim Bakanlığı’nı kapatarak bakanlığın kaynaklarını eyaletlere yönlendireceğini de söyledi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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