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Donald Trump'ın görev vermesi kesinleşen isimler

Donald Trump'ın görev vermesi kesinleşen isimler 5 Kasım'da seçim zaferiyle yeniden başkan olan Donald Trump, kabinesinde görev vermeyi düşündüğü isimleri açıklamaya başlarken ABD Eğitim Bakanlığı için planını da açıkladı.