Donald Trump'ın resmi belgeleri Beyaz Saray tuvaletine attığı iddia edildi

250'den fazla kişi ile yapılan mülakatlar sonrasında yazılan Güven Adamı: Donald Trump kitabında, Trump'ın resmi belgeleri Beyaz Saray tuvaletine atıp sifonu çektiği öne sürüldü.

Eski ABD Başkanı Donald Trump hakkında New York Times gazetecilerinden Maggie Haberman tarafından yazılan "Güven Adamı: Donald Trump'ın doğuşu ve Amerika'nın çöküşü" adlı kitapta, ortaya ciddi bir iddia atıldı.

Kitapta, periyodik olarak Beyaz Saray tuvaletinin basılı kağıtlarla tıkandığını keşfeden personelinin, bu kağıtları tuvalete Trump'ın atarak sifonu çektiğine inandığı kaydedildi.

Trump'ın Beyaz Saray'daki dönemine dair ilginç notların yer aldığı kitapta, Trump'ın, Başkanlık Kayıtları Yasası'na aykırı olarak bazen resmi belgeleri yırtarak yok ettiği öne sürüldü.

Öte yandan, Başkan'ın Florida'daki Mar-a-Lago malikanesine yapılan FBI baskını ile gündem olan Beyaz Saray'daki Ulusal Arşivlere ait kayıp belgeler iddiasına ilişkin devam eden soruşturmaya da işaret edildi.

AA’nın haberine göre; Başkanlık Kayıtlar Yasası, görevi sırasında bir başkan tarafından oluşturulan veya elde edilen bütün resmi belgelerin, ABD hükümetinin mülkü olduğunu ve başkanlık sona erdikten sonra ABD Ulusal Arşivleri tarafından ele alınmasını zaruri kılıyor.

“Rudy, tamam, yetki sende, çılgınca işler dahil istediğin her şeyi yap"

2020 Başkanlık seçim sonuçlarına dair de ilginç notların bulunduğu kitapta, rakibi Joe Biden'a karşı seçimleri kaybedeceğini anlayan Trump'ın, New York eski Belediye Başkanı ve özel avukatı Rudy Giuliani'yi yanına çağırarak "Rudy, tamam, yetki sende, çılgınca işler dahil istediğin her şeyi yap, umurumda değil." dediği ileri sürüldü.

“Benim avukatlarım çok berbat”

Trump'ın seçim sonuçlarını tersine çevirme talebini, Giuliani dışında diğer avukatlarının ise çok fazla ileri gitme endişesiyle kabul etmediği savunuldu.

Trump'ın "Benim avukatlarım çok berbat." diye şikayette bulunduğunun yazıldığı kitapta, o dönemde Trump'ın komplo teorilerine iyice kendini kaptırdığı ve bu konuda danışmanlarının aldatıldığını düşündüğü için kendine yeni avukatlar aradığı değerlendirilmesi de yapıldı.

Koronavirüsten ölmekten korktu

Ekim 2020'de koronavirüse yakalandığı dönemde, Trump'ın durumunun ağırlaştığı anlarda ölüm korkusuna kapıldığı, Özel Kalem Müdür Yardımcısı Tony Ornato'nun bir ara Trump'ı sağlığı daha da kötüleşmesi durumunda hükümetin sürekliliğini sağlamak için harekete geçirmek zorunda kalacağı konusunda uyardığı kaydedildi.

Trump'ın, virüs nedeniyle ölüm korkusu yaşamasına rağmen, koronavirüsün imajını ve siyasi motivasyonlarını olumsuz etkilediğinden endişe ettiği, bunun için de çevresindeki yardımcılarından maskelerini çıkarmalarını istediği de öne sürüldü.

Kızı ile damadını Twitter üzerinden işten kovacaktı

Kitapta ayrıca, eski başkanın beyaz ırkçıları reddetmeye karşı nasıl direndiği ve Meksika'da uyuşturucu üreten bir imalathanenin bombalanmasını istediği şeklinde iddialara da yer verildi.

Trump'ın, Beyaz Saray'da görev yaptığı sırada başdanışmanları olan kızı Ivanka Trump ile damadı Jared Kushner'in işine neredeyse Twitter üzerinden son vermeyi düşündüğü manşetlere yansımıştı. Trump'ı bu hareketini, Beyaz Saray'da dönemin Özel Kalem Müdürü olan John Kelly'nin engelleyerek böyle bir paylaşımdan önce kızı ve damadı ile kendisinin konuşmak için izin istediği kaydedilmiş, o günden sonra da bir daha bu konunun açılmadığı aktarılmıştı.

‘Damadını sık sık küçümserdi’

Trump'ın, ayrıca damadı Kushner'i "verimsiz" görerek sık sık küçümsediği ve onunla alay ettiği de ileri sürülmüştü.

Trump'ın sözcüsü Taylor Budowich ise söz konusu haberler üzerine kitabı "yanlışlarla dolu ve sıkıcı" olarak nitelendirmiş ve "Başkan Trump ise Amerika'yı kurtarmaya odaklanmış durumda ve yalan haberler konusunda yapabileceği hiçbir şey yok." ifadesini kullanmıştı.

Haberman'ın, 607 sayfalık kitabı için 3 kez Trump ile olmak üzere bazı yardımcıları ve danışmanları dahil 250 kişiden fazla kişi ile mülakat yaptığı bilgisi paylaşılıyor.