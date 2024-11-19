Donald Trump'ın zaferi, Volkswagen'in ABD'ye geri dönüş umutlarını sarstı

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ABD'nin 47'nci başkanı olarak Beyaz Saray'a dönen Donald Trump, tüm sektörleri etkileyecek kararlarını almaya hazırlanıyor.

Trump'ın dönüşü sonrası Avrupa’nın en büyük otomobil üreticisi Volkswagen'in, Amerikan hayali çöpe girdi.

Son beş yılda Çin pazarındaki payı neredeyse yarı yarıya düşerken ve ana pazarındaki talep zayıflarken Volkswagen için ABD pazarına girmek, her zamankinden daha kritik hale geldi.

AMERİKAN HAYALİ SARSILDI

Volkswagen Grubu'nun ABD pazarındaki pazar payını 2030 yılına kadar yüzde 10'a, markası olan Volkswagen’in payını ise yüzde 5’e çıkarmayı hedeflediği belirtiliyor.

Ancak Trump’ın, elektrikli araç (EV) sübvansiyonlarını kaldırma ve yabancı yapım araçlara gümrük vergileri getirme konusundaki vaatleri VW’yi zor duruma soktu.

Şirketin, ABD’deki son girişimi, ülkedeki düzenleyiciler ve savcıların şirketi, emisyon verilerini gizlemesi suçlamasıyla sona ermiş ve bu olay Dieselgate skandalı olarak tarihe geçmişti.

"AMERİKA'NIN GELECEĞİ ELEKTRİKTİR"

Trump'ın getireceği vergi ve elektrikli araç (EV) sübvansiyonlarını kaldırma vaatlerine ilişkin Financial Times'a konuşan Volkswagen, "Amerika'nın geleceği açıkça elektriktir." dedi.

Ancak Volkswagen’in EV stratejisi, henüz istenen başarıyı yakalayabilmiş değil. ABD’deki çalışanlar tarafından "son on yılın en önemli araç lansmanı" olarak görülen ID.4 satışta beklenenin çok gerisinde kaldı.

"ABD PAZARINDA HEDEFİNİ TUTTURAMADI"

Amerika'nın en büyük pazar araştırma şirketi IHS'de Market Analisti olan Stephanie Brinley, Volkswagen'in satışlarının toparlanmasını beklemediğini belirterek, "ABD pazarında hedefi tutturamadı." dedi.

Tüm grubun ABD’den beklediği gelirde bir milyar dolar kadar bir eksiklik varken ve grubun amiral gemisi markasının kâr marjları zaten düşüşteyken Volkswagen’in Amerika CEO’su Pablo Di Si, markanın en büyük hatasının sadece elektrikli araçlara ağırlık vermek olduğunu söyledi.

ESKİ İVMESİNİ YAKALAYAMAYACAK

Volkswagen'in ne kadar yatırımlarını yükseltmeye devam etse de, Çin merkezli markaların en parlak döneminde hiçbir pazarda eski ivmeyi yakalamayacağı öngörülüyor.

TRUMP'IN VERGİLERİ OTOMOTİV SEKTÖRÜNÜ TEHDİT EDİYOR

Trump’ın, elektrikli araç sübvansiyonlarını kaldırmanın yanı sıra tüm ticaret ortaklarından yapılacak ithalatlara yüzde 10-20 oranında bir vergi koymayı ve Meksika’dan gelen araçlara yüzde 100, yüzde 200, yüzde 2000 oranlarında gümrük vergisi uygulamayı planladığı belirtiliyor.

Volkswagen ve Audi’nin araçlarının yüzde 60’ını ve yüzde 25’ini sırasıyla Meksika’da ürettiği göz önüne alındığında, bu durum özellikle bu markalar için ciddi bir risk oluşturuyor.

TRUMP'IN SÖZ KONUSU VAADİ

Donald Trump’ın ekibi, elektrikli araç alımları için sunulan 7 bin 500 dolarlık tüketici vergi kredisini, daha geniş bir vergi reformu yasası çerçevesinde sonlandırmayı planlıyor.

Konu hakkında doğrudan bilgisi olan iki kaynağın Reuters’a verdiği bilgiye göre, bu vergi kredisinin sonlandırılması, zaten duraklama noktasına gelen ABD'nin elektrikli araca geçme süreci için ciddi olumsuz etkiler yaratabilir.

Ancak, Tesla’nın – ülkenin en büyük elektrikli araç üreticisi – temsilcileri, Trump’ın geçiş komitesine bu sübvansiyonun sonlandırılmasını desteklediklerini iletti.