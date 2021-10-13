Donald Trump'tan ABD'lilere: Beni hala özlemediniz mi

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Joe Biden'ın uyguladığı politikaları eleştirmeye devam ediyor.

Her fırsatta gelecek ilk seçimde aday olacağını dile getiren Trump, bu niyetini sık sık ABD'lilere de hatırlatıyor.

Eski Başkan yine yazılı bir açıklama yaptı.

"AFGANİSTAN'DA AŞAĞILANDIK"

Trump açıklamasında, "Kovid-19 salgını kontrolden çıkıyor, mağazalarımızda az sayıdaki ürünle tedarik zincirimiz çöküyor. Afganistan'da aşağılandık, sınırımız ise tam bir felaket, benzin fiyatları ve enflasyon hızla artıyor." değerlendirmesinde bulundu.

"BENİ ÖZLEMEDİNİZ Mİ?"

Biden'ın "başarısız" olduğu mesajını veren Trump, Amerikalılara "Beni hala özlemediniz mi?" diye sordu.

Trump, 2016-2021 döneminde ABD'nin 45. Başkanı olarak görev yapmıştı. Trump, Biden'ın galibiyetiyle neticelenen 3 Kasım 2020 seçimlerinin asıl kazananının kendisi olduğunu ancak seçimlerde hile ile Biden'ın başkanlığı elde ettiğini savunuyor.