Donald Trump'tan, 'Ahmed Şara' değerlendirmesi: Ona çok güveniyorum

- ABD Başkanı Donald Trump, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'ya güvendiğini belirtti.
- Trump, Suriye'nin kısa zamanda önemli ilerlemeler kaydettiğini söyledi.
- Şara'nın Trump'la görüşmesi, Beyaz Saray'da bir ABD başkanı ile bir Suriye devlet başkanının ilk buluşması oldu.
ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da bir etkinlik düzenledi.
Trump, etkinlikte basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.
"KENDİSİ, ÜLKESİNDEKİLERİ BİR ARAYA GETİRMEYE GERÇEKTEN ÇOK HEVESLİ"
Trump, Suriye'deki son gelişmelerle ilgili bir soru üzerine şu ifadeleri kullandı:
Suriye'nin kısa zamanda çok yol katettiğini düşünüyorum. Suriye'nin yeni lideri (Ahmed Şara) üç hafta önce buradaydı. Kendisi, ülkesini düzeltmeye ve ülkesindekileri bir araya getirmeye gerçekten çok hevesli. Bu hiç de kolay bir iş değil. Orada yüzyıllardır süren sorunlar var, ama bence o bu işi becerecek. Ona çok güveniyorum.
NE OLMUŞTU
ABD Başkanı Trump, 10 Kasım'da Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile Beyaz Saray'da basına kapalı bir görüşme gerçekleştirmişti.
Görüşmede, Suriye yaptırımlarının kaldırılmasından bölgesel meselelere kadar birçok konu başlığının ele alındığı kaydedilmişti.
Şara'nın Trump'la görüşmesi, bir Suriye devlet başkanının Beyaz Saray'da bir ABD başkanıyla yaptığı ilk görüşme olarak kayıtlara geçmişti.