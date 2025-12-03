Donald Trump'tan, 'Ahmed Şara' değerlendirmesi: Ona çok güveniyorum

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da bir etkinlik düzenledi.

Trump, etkinlikte basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

"KENDİSİ, ÜLKESİNDEKİLERİ BİR ARAYA GETİRMEYE GERÇEKTEN ÇOK HEVESLİ"

Trump, Suriye'deki son gelişmelerle ilgili bir soru üzerine şu ifadeleri kullandı:

Suriye'nin kısa zamanda çok yol katettiğini düşünüyorum. Suriye'nin yeni lideri (Ahmed Şara) üç hafta önce buradaydı. Kendisi, ülkesini düzeltmeye ve ülkesindekileri bir araya getirmeye gerçekten çok hevesli. Bu hiç de kolay bir iş değil. Orada yüzyıllardır süren sorunlar var, ama bence o bu işi becerecek. Ona çok güveniyorum.