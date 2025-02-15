Donald Trump'tan bir tehdit daha: Verdiğim süre bugün doluyor

Haber Merkezi

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'ye çökme planı ile tüm dünyanın tepkilerinin odağı olmaya devam ediyor.

Filistin topraklarını ateşkesi bitirmek ve kontrol altına almakla tehdit eden Trump, sivilleri bölgeden zorla yerinden ederek Ürdün ve Mısır'a süreceğini açıklamıştı.

ESİR TAKASIYLA İLGİLİ PAYLAŞIM YAPTI

ABD Başkanı Donald Trump Gazze'de bugün Hamas tarafından serbest bırakılan esirlerden birinin Amerikan vatandaşı olduğunu söyledi.

Truth Social sosyal paylaşım sitesinde açıklama yapan Trump, bunun geçen hafta hiçbir rehineyi serbest bırakmayacakları yönündeki açıklamalarından farklı olduğunu söyledi.

"VERDİĞİM SÜRE BUGÜN DOLUYOR"

Trump, "İsrail'de bugün üç rehine serbest bırakıldı. Tümünün bırakılması için verdiğim süre bugün saat 12:00'de doluyor. İsrail bu konuda ne yapacağına karar vermeli" ifadelerini kullandı.

ABD’nin İsrail’in alacağı kararı destekleyeceğini sözlerine ekledi.