Ukrayna'da terör saldırısı: Patlamada bir polis hayatını kaybetti

Ukrayna'nın Lviv kentinde patlama...

Bölgede terör saldırısı gerçekleştirildiğini belirten yetkililer, bilançoyu açıkladı.

2 PATLAMA GERÇEKLEŞTİ

Ukrayna Ulusal Polisi'ne ait sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Lviv kentinde iki patlamanın meydana geldiği bildirildi.

El yapımı patlayıcıların infilak ettiği belirtilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

Lviv'de terör saldırısı yapıldı. Patlamalarda bir kadın polis memuru öldü, 24 kişi yaralandı. Bugün, saat 00.30 civarında, 102 numaralı ihbar hattına Danilişina Caddesi'ndeki dükkana hırsızlık yapıldığı ihbarı geldi.



Devriye polis ekiplerinin olay yerine ulaşmasının ardından patlama meydana geldi. Daha sonra ikinci ekip, olay yerine vardığında bir patlama daha oldu.