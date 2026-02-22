Gazze'de can kaybı 72 bin 72'ye yükseldi

İsrail, ateşkes anlaşmasına rağmen Gazze'ye yönelik saldırılarını sürdürüyor...

Filistin Sağlık Bakanlığı, ateşkes anlaşmasının yürürlükte olduğu Gazze Şeridi’ndeki son duruma ilişkin açıklama yaptı.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, bölgede son 24 saat içinde 2 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin de yaralandığı bildirildi.

ENKAZ ALTINDAN 726 CANSIZ BEDEN ÇIKARTILDI

Açıklamada, İsrail ile Hamas arasında ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim tarihinden bu yana ölenlerin sayısının 614’e, enkaz altından çıkarılanların sayısının 726’ya, yaralı sayısının da bin 643’e yükseldiği aktarıldı.

CAN KAYBI 72 BİNİ GEÇTİ

İsrail'in saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının da 72 bin 72’ye yükseldiği belirtilen açıklamada, toplam yaralı sayısının ise 171 bin 741’e ulaştığı aktarıldı.