Güney Afrika'dan bir özgürlük hikayesi: Evli çift 264 kilo verdi

Güney Afrika'nın Free State bölgesinde yaşayan 39 yaşındaki Dawid Lombard ve eşi Rose-Mari, yıllarca sürdürdükleri sağlıksız beslenme alışkanlıklarını geride bırakarak büyük bir başarıya imza attı.

Daily Mail'in haberine göre; bir dönem toplam ağırlıkları 440 kilograma ulaşan çift, yaklaşık 264 kilogram vererek hem sağlıklarına kavuştu hem de aile yaşantılarını tamamen değiştirdi.

"GÜNDE 12 LİTRE KOLA VE 2 EKMEK TÜKETİYORDUK"

Eski yaşam tarzlarını anlatan Dawid Lombard, kontrolsüz beslenme alışkanlıklarının boyutlarını şu sözlerle ifade etti:

"Her gün 12 litre tam yağlı kola ve iki somun beyaz ekmek tüketiyorduk. 'Fast food' dükkanına giderken yolda atıştırmalık olsun diye bir başka 'fast food' dükkanına uğrar, akşamları ise koca bir paket çikolatayı tek başımıza bitirirdik."

"40 YAŞINI GÖREMEZSİN"

Bu yaşam tarzı, Dawid'in yaklaşık 300 kilograma ulaşmasına; yüksek tansiyon, Tip 2 diyabet, uyku apnesi ve hareket kısıtlılığı gibi ciddi sağlık sorunları yaşamasına neden oldu.

Doktorların "40 yaşını göremezsin" uyarısı üzerine Dawid, işini bırakmak zorunda kaldı ve evden çıkamaz hale geldi.

DÖNÜM NOKTASI ÇOCUKLARI OLDU

Habere göre çift için dönüm noktası, 10 yaşındaki oğulları Divan'ın yaşadıkları oldu.

Babasının kilosundan dolayı yaşıtlarından büyük formalar giymek zorunda kalan ve anne-babasının görünümü nedeniyle okulda alay konusu olan Divan'ın da obeziteye sürüklendiğini gören çift, Eylül 2024'te profesyonel yardım almaya karar verdi.

ARTIK 5 KİLOMETRE YÜRÜYEBİLİYOR

Kilo verme sürecine bir tıp merkezinin desteğiyle başlayan çift, şeker ve işlenmiş gıdaları hayatlarından tamamen çıkardı.

Hareket etmekte zorlanan Dawid, başlangıçta bir baston yardımıyla günde sadece 100 metre yürüyerek egzersize başladı.

Bugün ise her gün en az 5 kilometre yürüyen ve spor salonunda düzenli egzersiz yapan bir sporcuya dönüştü.

183 KİLO VERDİ

Dawid Lombard, 183 kilogram verdi.

Bel çevresi 190 santimetreden 80 santimetreye düştü.

Pantolon bedeni ise 62'den 36'ya geriledi.

BEL ÇEVRESİNİ 50 CM'YE DÜŞÜRDÜ

Rose-Mari Lombard, 81 kilogram verdi.

Bel çevresi 140 santimetreden 50 santimetreye düştü.

Divan Lombard, ailesinin değişen beslenme düzeni sayesinde o da 10 kilogram vererek sağlıklı kilosuna yaklaştı.

YENİ BİR BAŞLANGIÇ

Sağlık sorunlarının 'güneşin altındaki sis gibi dağıldığını' belirten Dawid, artık sarktığı için vücudunda kalan yaklaşık 20 kilogramlık fazla deriyi aldırmak için ameliyat olmayı planlıyor.

Rose-Mari ise sağlıklı beslenme alışkanlıklarını koruyarak ilaç desteğini bıraktı.

"ŞİMDİ GERÇEK DAWID'İ GÖREBİLİYORUM"

Hayata bakış açıları tamamen değişen çift, yeni bedenleriyle evlilik yeminlerini tazelemek ve yeni yüzükler alarak bu başarıyı kutlamak istiyor.

"Daha önce büyük bir vücudun içine hapsolmuş gerçek Dawid'i şimdi görebiliyorum" diyen baba Lombard, artık geleceğe umutla bakıyor