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    Donbas'ta bir Ukrayna askeri daha öldü

    Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, ayrılıkçıların açtığı ateş sonucu 1 askerin öldüğünü, 3 askerin yaralandığını bildirdi.
    • DHA
    • 14.04.2021 - 10:33
    • Güncelleme : 14.04.2021 - 10:41
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    Donbas'ta bir Ukrayna askeri daha öldü

    Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinde Rusya yanlısı ayrılıkçılar, Ukrayna askerlerine ateş açtı.

    Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, ayrılıkçıların dün beş kez ateşkes ihlali yaptığı belirtildi.

    1 UKRAYNA ASKERİ ÖLDÜ, 3 YARALI

    Rusya yanlısı ayrılıkçıların, Ukrayna birliklerine ateş açması sonucu bir Ukrayna askerinin daha hayatını kaybettiği bildirildi.

    Ayrılıkçıların tanksavar bombası fırlatıcı ve hafif silahlarla açtıkları ateş sonucu ise üç Ukrayna askerinin yaralandığı, Ukrayna birliklerinin saldırılara ateş açarak karşılık verdiği kaydedildi.

    Donbas ta bir Ukrayna askeri daha öldü #1

    HAYATINI KAYBEDEN UKRAYNALI ASKERLERİN SAYISI

    Öte yandan, Donbas bölgesinde nisan ayında 12 olmak üzere yılbaşından bu yana toplam 30 Ukraynalı asker çatışmalarda hayatını kaybetti.

    RUSYA-UKRAYNA GERGİNLİĞİ

    Ukrayna Genelkurmay Başkanı Ruslan Homçak, 30 Mart'ta Meclis'te yaptığı konuşmada, Rusya'nın tatbikat bahanesiyle Ukrayna sınırları yakınlarına asker sevkiyatı yaptığını belirtmişti.

    Donbas bölgesindeki krizin çözümüne ilişkin Rusya, Ukrayna ve Avrupa Güvenlik ve İş Birliği Teşkilatından (AGİT) oluşan Üçlü Temas Grubu, 27 Temmuz 2020'den itibaren kapsamlı ateşkes kararı almıştı.

    Bölgede sözde bağımsızlığını ilan eden Rusya yanlısı ayrılıkçılarla Kiev yönetimi arasında 2014'ten bu yana süren çatışmalarda 13 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

    Donbas ta bir Ukrayna askeri daha öldü #2

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