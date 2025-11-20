DSÖ, Gazze için harekete geçti: 10 binden fazla çocuk aşılandı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan Gazze'ye ilişkin önemli bir paylaşımda bulundu.

Ghebreyesus, DSÖ ve ortaklarının, 9 Kasım'da başlatılan ve 22 Kasım'a kadar sürecek aşılama kampanyasının ilk 8 gününde Gazze'de 3 yaş altı 10 binden fazla çocuğu aşıladığını belirtti.

"KAMPANYANIN HEDEFİ 40 BİNDEN FAZLA ÇOCUĞA ULAŞMAK"

Ghebreyesus, şu ifadeleri kullandı:

Kampanyanın hedefi 40 binden fazla çocuğa ulaşmak. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) ve Sağlık Bakanlığı ile birlikte yürütülen kampanya, çocukları kızamık, kabakulak, kızamıkçık, difteri, tetanos, boğmaca, hepatit B, tüberküloz, çocuk felci, rotavirüs ve zatürreye karşı koruyacak.

"ATEŞKESİN DEVAM ETTİĞİNİ GÖRMEK BENİ CESARETLENDİRİYOR"

Ghebreyesus, kampanyanın ikinci ve üçüncü aşamalarının Aralık 2025 ve Ocak 2026'da planlandığını kaydetti.

DSÖ'nün izleme ekiplerinin, aşılama kampanyasının kalitesini ve kapsamını sağlamak için sahada olduğunu da bildiren Ghebreyesus, "Ateşkesin devam ettiğini görmek beni cesaretlendiriyor. Çünkü bu, DSÖ ve ortaklarının Gazze genelinde kritik sağlık hizmetlerini genişletmesine, harap olmuş sağlık sisteminin yeniden donatılması ve yeniden inşası için gereken desteği sağlamasına olanak tanıyor." değerlendirmesinde bulundu.