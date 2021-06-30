DSÖ'den aşılananlara maske çağrısı: Tedbirlere devam edilmeli

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) yetkilileri, Delta varyantının yayılmasıyla aşıları tam olanlara maske takma ve diğer önlemleri alma konusunda uyarıda bulundu.

Çoğu ülke, ilk olarak Hindistan'da görülen ve gün geçtikçe en az 85 ülkeye yayılan 'Delta' varyantına karşı önlemler almaya başladı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) yetkilileri, virüsün oldukça bulaşıcı bir formu olan Delta varyantı üzerine yeni bir açıklama yaptı.

"AŞILANANLAR MASKE TAKMAYA DEVAM ETMELİ"

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, geçtiğimiz cuma günü, "Yeni varyantların yükselişi elimizin altındaki tüm araçları kullanmamızı daha da acil hale getiriyor." dedi.

DSÖ Sözcüsü Margaret Harris, koronavirüs aşısı yaptırdıktan sonra da maske takılması gerektiğini vurgulayarak "Virüsün bulaşmasını azaltmak istiyoruz. Aşıların bulaşmayı önleyip, önlemeyeceğini henüz bilmiyoruz." ifadelerini kullandı.

Öte yandan ABD'de Los Angeles idaresinden yapılan açıklamada da Delta varyantına karşı bir önlem olarak herkesin içeride maske takmasının şiddetle tavsiye edildiği belirtildi.