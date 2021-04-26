Dubai’de kadınlara çıplak poz verdiren playboy konuştu

Dubai'de çıplak fotoğraf çekildikleri gerekçesiyle gözaltına alınan kadınlar, 5 yıl giriş yasağı konularak sınır dışı edildi.

Geçtiğimiz haftalarda Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) en yüksek nüfuslu emirliği Dubai'nin Marina bölgesindeki bir gökdelen balkonunda çıplak poz veren bir grup kadın, polis tarafından gözaltına alındı.

5 YIL GİRİŞ YASAK

Gözaltındaki kadınlar serbest bırakılıp sınır dışı edilirken, 5 yıl boyunca BAE'ye giriş yasağı koyuldu.

Yaşanan bu olay tüm dünyada ses getirirken, etkinliği düzenleyen ABD'li- Ukraynalı playboy Vitaliy Grechin'den ilk açıklamalar geldi.

Daily Mail'e konuşan Grechin, kadınların çıplak poz verdiği söz konusu fotoğrafın sanat olduğunu, başka bir ülkede olsa normal kabul edileceğini savundu.

KADINLAR KÖTÜ ŞARTLAR ALTINDA GÖZALTINDA TUTULDU

​Kadınların iddia edildiği gibi manken ya da eskort değil kendisinin yakın arkadaşı olduğunu ve Dubai'de tatil için bulunduklarını anlatan Grechin, amaçlarının porno olmadığında ısrar etti.

Kadınların çok kötü şartlarda parmaklıklar ardında tutulduğunu söyleyen Grechin, "Kendimi sorumlu hissediyorum. Avukatlara ödediğim paraları tahmin bile edemezsiniz." diye yakınırken infial yaratacak bir iddiada bulundu.

ŞEYHLER HAFTADA 50-60 KIZ GETİRİYOR

Dubai'yi cinsellik açısından ikiyüzlü bir toplum olarak nitelendiren Grechin, "Belki de tüm Orta Doğu'da seks işçilerinin sayısının en yüksek olduğu yer. Burada kimi tanıyorsam ya uyuşturucu madde kullanıyor, şeyhler dünyanın dört bir yanından haftada 50-60 kız getirtiyor." eleştirisi yöneltti.

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