Dünya çapında gündem olan 'duvara bantlanmış muz' tekrar satışa çıkıyor

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İtalyan sanatçı Maurizio Cattelan'ın Komedyen (Comedian) adı verilen "Duvara bantlanmış muz" çalışması, 2019 yılında 120 bin dolara alıcı bulmuştu.

Duvara bantla yapıştırılan sıradan bir muzun binlerce dolara alıcı bulması, sosyal medyada büyük bir yankı uyandırmış ve sanatın anlamına dair tartışmalara yol açmıştı.

YENİDEN SATIŞA ÇIKACAK

Sotheby's müzayede evinden yapılan duyuruya göre, eserin üç kopyasından biri yeniden satışa çıkacak.

Bu sefer eserin 1-1,5 milyon dolara alıcı bulması bekleniyor.

"BU BİR ŞAKA DEĞİL"

Sanatçı Cattelan, verdiği bir röportajda "Comedian"ı bir yorum çalışması olarak tanımladı.

2021'de Art Newspaper'a verdiği röportajda bunun "bir şaka olmadığını" söyledi ve viral olan eseri "değer verdiğimiz şeylerin bir yansıması" olarak adlandırdı.

Sanatçı Cattelan ve Fransız sanat galerisi Perrotin, 5 yıl önce Art Basel Miami Beach fuarında “Comedian”ı sergilediklerinde dünya çapında gündem olmuştu.

Eser, Miami'deki bir marketten alınan bir muz kullanılarak yaratılmıştı, ancak galeri sanatçının talimatları doğrultusunda bunun değiştirilebileceğini söyledi.

SANAT DÜNYASI İKİYE BÖLÜNDÜ

Sanat dünyası eserin değeri konusunda ikiye bölünmüştü ancak bazı eleştirmenler, bu sanat anlayışının, sanatın değerini sorgulayan kavramsal eserlere kadar dayandığını öne sürmüştü.

Muzun sergilendiği galeride kısa sürede kalabalıklar oluştu ve herkes, "Komedyen" adlı eseri görmek için sıraya girdi.

MUZU YEDİ

Gürcistan doğumlu ABD'de yaşayan performans sanatçısı David Datuna eseri duvardan sökerek yemişti.

Olay sırasında "Sanat performansı... Aç sanatçı..." diyen Datuna hakkında herhangi bir şikayette bulunulmasa da eser sergilendiği yerden kaldırılmıştı.

New York'a döndüğünde konuyla ilgili basın toplantısı yapan Datuna "Bu vandalizm değil. Performans sanatıydı. Kesinlikle pişman değilim" dedi.

Eseri yemeden önce 2 saat boyunca acıkmayı beklediğini de söyleyen Datuna "Bu bir muz değil. Bir kavram. Ben sadece sanatçının kavramını yedim. Sanırım tarihte ilk kez bir sanatçı bir başka sanatçının kavramını yedi" diye konuştu.