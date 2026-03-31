Trump’ın dini danışmanından Hristiyanlara çağrı: Bağışlarınızı İsrail’e gönderin

ABD Başkanı Donald Trump’ın dini danışmanı Paula White Cain, YouTube’da yayınlanan bir video mesajda, Hristiyanlara yönelik dikkat çeken bir çağrıda bulundu. Cain, kiliselere verilen bağışların yüzde 10’unu İsrail’e göndermeleri gerektiğini belirterek bu paraların, saldırılarda zarar gören evlerin yeniden inşasında kullanılacağını söyledi.

ÖNCEKİ YARDIMLAR TARIM KÖYÜ KURDU

White Cain, daha önce Hristiyan bağışlarıyla İsrail’de bir tarım köyü kurduklarını belirterek, bölgedeki yaşamı desteklemeyi amaçladıklarını savundu. Açıklamasında dini mesajlarını sürdüren Cain, takipçilerine “İncil’in mesajını dünyaya yaymaya devam edin” çağrısı yaptı.

GAZZE'DE İNSANİ KRİZ DERİNLEŞİYOR

Öte yandan Gazze Şeridi’nde İsrail askerleri, ateşkes ihlallerine devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı’nın açıklamasına göre, son 24 saatte hastanelere getirilen üç yaralı sivilden ikisi hayatını kaybetti.

Bakanlık, 10 Ekim’de varılan ateşkes anlaşmasından bu yana toplam can kaybının 704’e, enkaz altından çıkarılan ölü sayısının 756’ya, yaralı sayısının ise 1.914’e ulaştığını belirtti. İsrail’in 7 Ekim 2023’ten bu yana gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybedenlerin toplamı 72.280, yaralı sayısı ise 172.014 olarak kaydedildi.