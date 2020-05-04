Dünya genelinde grafiklerle koronavirüs verileri

Başta ABD ve Avrupa ülkeleri olmak üzere koronavirüs salgınıyla mücadelesi devam eden ülkelerin grafik verileri, dünya genelindeki tabloyu ortaya koyuyor.

Koronavirüs salgını, dünya genelinde birçok ülkede pike ulaştı.

Çin’de başlayan salgının yeni merkezi, 1 milyon 188 bin 421 pozitif vaka sayısıyla ABD oldu. ABD, şimdiye dek 68,602 ölüm sayısı bildirdi. Ancak resmi kaynaklar, ülkedeki ölüm oranlarının yavaşlama eğiliminden hâlâ çok uzak olduğunu doğruluyor.

AVRUPA ÜLKELERİ İKİNCİ DALGAYI BEKLİYOR

Avrupa ülkeleri ise, salgınla ciddi bir savaş halinde. Başta İtalya, İspanya ve İngiltere olmak üzere birçok ülkede can kayıpları, endişe verici biçimde arttı.

Her ne kadar normalleşmeye dair çağrılar yapılsa da, salgında ikinci dalga etkilerinin yakın zamanda ülkeleri etkileyeceği öngörülüyor.

GRAFİKLERLE KORONAVİRÜS VERİLERİ

Dünya genelinden haberler gelmeye devam ederken, salgında mücadele eden bazı ülkelerin toplam vaka ve toplam can kaybı grafikleri, son durumu gözler önüne serdi.

Çizgisel grafikle ifade edilen vaka sayılarındaki değişim ise şöyle:

TÜRKİYE'DE ÖLÜM SAYISI DÜŞÜŞE GEÇTİ

Türkiye, aldığı erken önlemlerle salgınla başa çıkmada önemli bir grafik çıkardı. Son verilere göre tam 63 bin 151 kişi sağlığına kavuşurken, hayatını kaybeden vatandaşların sayısı 3 bin 397'ye ulaştı.